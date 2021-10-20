أقوى دعاء لتيسير الزواج: التزمي به وانتظري الفرج (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

الزواج وتكوين أسرة، تثمر عن أبناء أسوياء نفسيا وأصحاء جسديا، حلم كل فتاة في مرحلة ما قبل الزواج، لكن أحيانا يشاء القدر أن تتأخر الفتاة قليلا في زواجها، وإيجاد شريك الحياة المناسب لها ولأسلوب حياتها، ومن هنا تبدأ في الدعاء للحصول على الزوج الذي تتمناه، وتلجأ إلى صلاة الحاجة، وغيرها من السنن والطقوس الدينية، التي تستعين فيها بالله لتحقيق حلمها، لكن أحيانا لا تعرف الفتيات الدعاء المناسب لحالتها، إذ طلبت إحداهن، من دار الإفتاء المصرية، مساعدتها بتوضيح دعاء تيسير الزواج.

دعاء تيسير الزواج

ذكرت الإفتاء، في فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على «يوتيوب‮»، أن نص دعاء تيسير الزواج: «اللهم يسر لي الزواج يا رب‮»، موضحة أن دعاء سيدنا موسى عليه السلام، وهو ما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم: «‬ثمّ تولى إلى الظل فقال ربّ إني‮ ‬لما أنزلتّ إليّ‮ ‬من خير فقير‮»، متابعة بالنقل ‬عن ابن عباس‮: «‬سار موسى من مصر إلى مَدْيَن،‮ ‬ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر،‮ ‬وكان حافياً‮ ‬فما وصل مَدْيَن، حتى سقطت نعل قدمه، ‬وجلس في‮ ‬الظل وهو صفوة الله من خلقه،‮ ‬وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع،‮ ‬وإن خضرة البقل لَتُرى من داخل جوفه، وإنه لمحتاج إلى شقّ تمرة‮»، فجاءه الفرج من عمل بأجر وزواج واستقرار وأمن وأمان‮.‬

سورة «يس» وقضاء الحوائج

«ما أفضل وقت لقراءة سورة يس لقضاء الحوائج؟ وهل تقرأ بعد الفجر أو الصبح؟» مضمون سؤالين وردا إلى دار الإفتاء المصرية لقضاء الحوائج، جاء الرد عليهما في فيديو نشر عبر قناة دار الإفتاء الرسمية على «يوتيوب‮».

أوضحت الإفتاء، أن «العلماء قالوا إن عمل سورة يس لقضاء الحوائج مجربة في نجاحها، لكن ليس لها توقيت محدد، فهي يمكن أن تقرأ في أي وقت أو مكان وزمان، بنية تحقيق المطلب الفلاني، فهي مجربة، ولكن الحديث الشريف عنها ضعيف‮».