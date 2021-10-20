الامارات | إحالة أشهر لص هواتف في مصر إلى المحاكمة العاجلة

شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة أشهر لص هواتف في مصر إلى المحاكمة العاجلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمرت النيابة العامة المصرية ، بإحالة لص قام بسرقة هاتف صحافي خلال قيام الأخير ببث مباشر لصحيفته، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام المصري تداول مقطع لتصوير الحادث من هاتف الصحافي بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الجاني حال ارتكابه الواقعة، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وشاهدت المقطع المذكور فتبينت بدايته بتحدث المجني عليه معلقاً على أحداث وقعت يومها ثم تغيّر المشهد ليظهر فيه المتهم أثناء قيادته دراجة آلية، وسألت النيابة العامة المجني عليه فشهد بانتزاع المتهم الهاتف من يده وفراره به مستقلًّا دراجة آلية بدون لوحات معدنية عكس اتجاه السير.

وبحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية كلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري عن الواقعة وصولاً لمرتكبها، وتوصلت لتحديد مرتكب الواقعة وتمكنت من ضبطه مستقلًّا الدراجة الآلية المستخدمة في الواقعة، كما توصلت لمحل إخفاء الهاتف المسروق وضبطت حائزه.

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