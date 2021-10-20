الامارات | الحاج متولي الحقيقي: المسلسل عملي مشاكل مع زوجاتي وخرب بيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن الحاج متولي الحقيقي: المسلسل عملي مشاكل مع زوجاتي وخرب بيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مواطن المصري، يدعى عبد المغيث حسن، وهو الشخصية الحقيقية التي اقتبس عنها المسلسل المصري الشهير «عائلة الحاج متولي»، أن المسلسل «سبب له العديد من المشاكل مع زوجاته الاربعة اللاتي كن على عصمته».

وأشار في حديث مع برنامج «صناعة مصرية»، أن «الزوجة الأولى استمرت معه 8 سنوات بدون تعدد، وبعد ذلك بدأ يعدد ويتزوج واحدة تلو الأخرى، وصولا لأربع زوجات».

وأضاف بحسب صحيفة «الوطن» أن: «مسلسل عائلة الحاج متولي الذي تصدى لبطولته الفنان نور الشريف «عمل لي مشاكل وخرب بيتي»، مشيرا إلى أن «فكرة التعدد لم تكن موجودة لديه على الإطلاق، كما أن زوجاته لم توافق في البداية على فكرة التعدد».

ولفت عبد المغيث حسن إلى أنه «تمكن من أن يقنع زوجاته بالتعدد، وأن أحد أصدقائه قام بإفهامه بأن العدل يتحقق بالتراضي والمبيت بين زوجاته، وليس من خلال شراء شيء مماثل ما بين الزوجات، وخلافه، كما أنه عندما يتزوج بزوجة جديدة لا يقوم بإخفاء هذا الأمر عن باقي زوجاته»، مؤكدا أن «الشخص الذي يقوم بالتعدد، عليه أن يكون مقتدرا ماديا، لكي يستطيع أن يوفر حياة كريمة لكل زوجاته، لأن احتياجات كل زوجة مختلفة عن الأخرى». وأردف: «الحمد لله العلاقة بيني وبين باقي زوجاتي جيدة للغاية».

يذكر أن مسلسل عائلة الحاج متولي حقق شهرة كبيرة، وعرض في شهر رمضان عام 2001 على أكثر من 12 محطة عربية.

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