الامارات | مات غرقاً.. وفاة لص أثناء محاولته الهروب بعد الجريمة

شكرا لقرائتكم خبر عن مات غرقاً.. وفاة لص أثناء محاولته الهروب بعد الجريمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت وسائل إعلام مصرية تفاصيل مصرع لص أثناء قيامه بالسرقة في محافظة الإسكندرية، وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة العثور على جثة في مصرف مائي بمنطقة العامرية أن المتوفى يدعى "س. و"، 33 عاما، كان لصا يتزعم عصابة للسطو والسرقة بالإكراه وسبق وقام بمعاونة 3 أخرين بسرقة عدد من الدراجات النارية بالإكراه.

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية، إن التحريات كشفت أن المتوفى كان قد اتفق مع أفراد عصابته وهم 3 أشخاص، على الخروج بدراجته النارية للبحث عما يمكن سرقته في منطقة العامرية، وأثناء جلوسهم على أحد الكباري شاهدوا مركبة تروسيكل يقودها شاب صغير، فانطلقوا وراءه لسرقة المركبة، وبالفعل أوقفوا المركبة وهددوا صاحبها بالأسلحة البيضاء، لكنه فر منهم.

وذكرت التحريات أن المتهمون تعقبوا الضحية، لكنه استغاث بالأهالي الذين تمكنوا من إنقاذه، ولاحقوا أفراد العصابة ففر المتوفي هارباً في مصرف مائي وغرق لعدم إجادته السباحة وجرفته المياه بعيداً، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اللصين الآخرين وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news