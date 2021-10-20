الامارات | المحلل الشرعي يعترف بالكذب: "كنت أسعى للشهرة"

شكرا لقرائتكم خبر عن المحلل الشرعي يعترف بالكذب: "كنت أسعى للشهرة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف محمد الملاح الذي أثار ضجة واسعة في مصر بعدما أعلن أنه "محلل شرعي" وتزوج 33 مرة، بأنه كان يكذب ويسعى للشهرة.

وقال الملاح لصحيفة "الوطن" المصرية، إنه نادم بشدة على ما فعله، مضيفاً: "أنا ندمان ندم كبير، علشان الضجة اللي حصلت وعلشان اللي حصل ليا، أنا خلاص بمشي في الشارع مش عايز حد يشوفني".

وتابع: "أنا مجرد موديل إعلانات في ناس وعدوني إني هاخد 150 ألف جنيه مقابل إني أقول الكلام اللي قولته، وإني هكون نجم لامع، أنا أصلا مش متجوز ولا اتجوزت قبل كده، ورفعت دعوى قضائية من خلال المحامي بتاعي ضد اللي وعدوني".

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