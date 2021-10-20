6 نصائح لتجميل شعر وذقن الرجال.. كتر من أكل السبانخ واحلق بزاوية

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

المفاهيم النمطية التي تعيب على الرجل اهتمامه بنفسه، أو العناية بتفاصيل بشرته وشعره، باتت من الموروثات التي طواها النسيان، فلم يعد الاهتمام بالأناقة والنظافة والبحث عن أفضل الوسائل والأساليب لتحقيق تلك الغاية، يقتصر على السيدات فقط، ولعل شعر الرجل وذقنه، من أهم العوامل التي تمنحه إطلالة جذابة.

ويبتكر مصففو الشعر في العالم كله، تسريحات واستايلات جديدة للرجال كل يوم، لكن مع الحلاقة اليومية، ينبغي الحذر في التعامل مع الشعر والذقن، إذ أن هناك بعض العادات في روتين النظافة، يجب التوقف عنها فورا، وفيما يلي نصائح للرجال للعناية بالشعر والذقن، بحسب ما أوردها موقع «skincity»، المهتم بالبشرة والجلدية والشعر.

نصائح للعناية بشعر وذقن الرجال

تناول فيتامين «هـ» لتعزيز نمو الشعر

يساعد فيتامين «هـ» على منع الإجهاد التأكسدي، وتعزيز نمو الشعر، لذا يجب عليك وضعه في روتينك الغذائي، إذ يوجد بوفرة في العديد من المصادر الغذائية، أبرزها بذور عباد الشمس واللوز والسبانخ والأفوكادو.

السيطرة على الشعر المتطاير

إذا كان لديك شعر متطاير أو هايش، استخدم مثبت الشعر بلطف، وامسح به أي شعيرات برفق، كي تكون في مكانها الصحيح.

تناول أطعمة غنية بـ أوميجا 3

لا تستهدف الأحماض الدهنية الموجودة في أوميجا 3، جزءًا واحدًا من جسمك، بل تعمل على تحقيق سحرها من الرأس إلى القدمين.

احلق بزاوية

نحف وجهك بحلاقة بزاوية 90 درجة على طول عظام وجنتيك، مع إزالة الشعر الزائد خارج حدود الذقن، حتى تحصل على شكلا جماليا مميزا.

احلق قبل التنظيف

عادة ما ينظف الرجال ذقونهم قبل الحلاقة، إلا أن النظافة بعد الحلاقة تكون أفضل، إذ تساعد في غلق مسام الجلد وترطيب البشرة بعد تمرير أداة حادة فوقها.

لا تنظف شعرك بمنشفة

استخدام المنشفة لتجفيف الشعر فقط، يمكن أن يؤدي من خلال حركات الفرك القاسية والعنفية إلى إتلاف بصيلات الشعر.