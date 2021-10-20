الامارات | 16 كتاباً من 6 دول عربية في قائمة «اتصالات لكتاب الطفل» القصيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 16 كتاباً من 6 دول عربية في قائمة «اتصالات لكتاب الطفل» القصيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتنافس 16 كتاباً لـ 14 كاتباً من 6 دول عربية و11 دار نشر، على الفوز بجائزة اتصالات لكتاب الطفل التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين وتدعمها شركة «اتصالات» بدورتها الـ 13، حيث سيُتوّج الفائزون عن فئاتها الخمس خلال حفل افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب 2021.

وتضم القائمة القصيرة للمرشحين عن فئة «الطفولة المبكرة» كتاب «أتمنى لك» للكاتبة أسماء عمارة والرسامة نهى محمد (نهية) والصادر عن دار الشروق في مصر، وكتاب «ألف باء... ياء» للكاتبة سمر محفوظ براج والرسام سنان حلاق، والصادر عن دار الساقي - الساقي للأطفال والشبان في لبنان، وكتاب «بسيطة» للكاتبة منار هزاع والرسامة بسمة حسام والصادر عن دار العالية للنشر والتوزيع في مصر، إلى جانب كتاب «ثلاثة ثعالب ذكية» للكاتبة أمل ناصر والرسامة ندين عيسى، والصادر عن دار حكاية قمر في السعودية، وكتاب «يداي» للكاتبة رحيمة بلفار والرسامة بسنت داوود، الصادر عن دار العالية للنشر والتوزيع في مصر.

وضمن فئة «الكتاب المصور» ينافس كتاب «البطل الخارق» للكاتبة نسيبة العزيبي والمصور حسان مناصرة والصادر عن دار أشجار للنشر والتوزيع في دولة الإمارات، وكتاب «أ خ خ خ خ خ خ » للكاتبة منار هزاع والرسامة سهيلة خالد والصادر عن دار العالية للنشر والتوزيع في مصر، وكتاب «بنطالي قصير علي» للكاتبة ماريا دعدوش والرسامة سيليستي آيريس الصادر عن دار السلوى ناشرون في الأردن، بالإضافة إلى كتاب «دماغ أختي مثقوب!» للكاتبة عبير علي، والرسامة جلنار حاجو والصادر عن دار هاشيت أنطوان/نوفل في لبنان، وكتاب «ماذا لو وجدت تنينة غاضبة في بيتك» للكاتبة أمل ناصر، والرسامة ريم العسكري والصادر عن دار حكاية قمر في السعودية.

وينافس على فئة «كتاب ذو فصول» كتاب «أنا أعترض الديناصورات لم تنقرض» للكاتبة وئام أحمد محمود والرسامة هيام صفوت، والصادر عن دار العالية للنشر والتوزيع في مصر، وكتاب «كابوسي الجديد» للكاتبة والرسامة لبنى طه والصادر عن دار ديناصون في فلسطين، وكتاب «كرة برتقالية اللون»، للكاتبة تمارا سمير قشحة والرسامة يكانه يعقوب والصادر عن دار الياسمين للنشر والتوزيع في الأردن.

وتشمل القائمة القصيرة للمرشحين عن فئة «كتاب اليافعين» كتاب «تمر ومسالا» للكاتب محمد زكريا النابلسي والرسام ياسر جعيصة والصادر عن دار «و» للنشر في الإمارات، وكتاب «كأنك تزرع وردة في غرتي» للكاتب أنس أبو رحمة والرسام إبراهيم جوابرة، والصادر عن دار ديناصون في فلسطين، وكتاب «هروب صغير» للكاتبة عفاف طبالة والرسامة مريم هانى عبدالسلام، الصادر عن دار نهضة مصر في مصر، فيما لا يوجد قائمة قصيرة لفئة «كوميكس» وذلك لعدم توافر المعايير المطلوبة في الكتب المقدمة للجائزة، وسيتم الإعلان عن الكتاب الفائز خلال الحفل الرسمي للفائزين.

ورصدت الجائزة 1.2 مليون درهم للفائزين بهذه الدورة، بحيث تخصص 180 ألف درهم إماراتي لكل فئة، يتقاسمها بالتساوي كل من المؤلف والرسام والناشر، بواقع 60 ألفاً لكل فائز، باستثناء فئة اليافعين التي يتقاسم جائزتها المالية المؤلف والناشر فقط، وبواقع 90 ألف درهم لكل منهما، كما تم تخصيص 300 ألف درهم لبرنامج «ورشة» الذي أطلقته الجائزة عام 2013، بهدف اكتشاف ورعاية الجيل الجديد من المواهب العربية في مجال كتب الأطفال واليافعين، وتطوير قدراتهم الإبداعية.

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