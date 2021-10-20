طريقة عمل «كالزوني» بالدقيق الأسمر والدجاج المشوي.. مناسب للدايت واللانش بوكس

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

معجنات الكازوني غنية بالسعرات الحرارية لأنها تصنع بشكل أساسي من الدقيق الأبيض، إلا أنه يمكن عمله بأكثر من طريقة، وذلك بإضافة الدقيق الأسمر، ليكون هو نصف كمية الدقيق، ما يجعله بسعرات حرارية أقل، وصحيا أكثر، والكالزوني يكون ملائما حينها للدايت، وكذلك يمكن وضعه دون فتحه في اللانش بوكس للأطفال قبل ذهابهم إلى المدرسة، الكالزوني أيضا وجبة عملية ممتازة للعشاء، ويمكن تقديمها بحشوات مختلفة حتى لا يمل الأطفال منها إذا تناولوها كل يوم، وفيما يلي خطوات عمل الكالزوني بالدقيق الأسمر، وحشوة الدجاج المشوي بطريقة سهلة وسريعة، على طريقة الشيف غادة التلي.

طريقة عمل كالزوني بالدقيق الأسمر

كوب دقيق أسمر.

كوب دقيق أبيض.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

رشة ملح.

نصف كوب زيت زيتون.

ماء دافئ للعجن.

صلصة بيتزا.

صدور دجاج مشوية.

نصف كوب زيتون أسود.

بصل.

فلفل أخضر.

كوب جبن شيدر.

كوب جبن موتزاريلا.

رشة زعتر.

بيضة للوجه.

طريقة عمل كالزوني بالدجاج المشوي للدايت واللانش بوكس

توضع نصف كمية الدقيق الأسمر في العجانة مع نصف كمية الدقيق الأبيض مع رشة ملح.

يضاف السكر والخميرة ويخلطوا جيدًا.

يضاف كوب ونصف الكوب من الماء الدافئ للدقيق مع استكمال العجن.

يخلط الدقيق والماء جيدًا وتترك العجينة لمدة 10 دقائق تعجن.

تضاف باقي كمية الدقيق وزيت الزيتون وقليل من الماء للعجن مرة أخرى.

يعجن الخليط جيدا حتى تمتزج كل المكونات.

لعمل حشوة الكالزوني

يقطع الدجاج المشوي إلى شرائح.

يشوح الدجاج المشوي مع البصل ثم يضاف الزعتر والجبن.

يخلط الدجاج مع الزيتون وصوص البيتزا والفلفل الأخضر.

تفرد العجينة ثم تحشى بالحشوة.

تغلق عجينة الكاليزوني ويدهن وجه العجينة بالبيض ويرش بالزعتر.

يدخل الكالزوني الفرن، حتى ينضج ويحمر الوجه، ويقدم ساخنا.