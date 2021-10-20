فيديو يثير الجدل.. فتاة تتلقى كيلوجرامات ذهب وألماس في حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

حالة من الجدل أثارها مقطع فيديو متداول لفتاة تتلقى هدايا كبيرة في حفل زفافها، عبارة عن كيلوجرامات من الذهب والألماس.

وكشفت وسائل الإعلام التركية أن الفيديو المتداول والهدايا التي ظهرت فيه ليس لابنة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو كما انتشر لاحقا، بل لابنة أخ وزير الخارجية التركي، شايدا تشاووش أوغلو.

ولاحقا، حذف باريش يركاداش عضو حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، الفيديو من حسابه على "تويتر" معلقا: "لقد حذفت الفيديو الذي شاركته للتو. لأن الفيديو تم تصويره قبل زفاف ابنة شقيق مولود تشاووش أوغلو وليس ابنته"، وفق ما نقل "الإمارات اليوم".

وقال يركاداش إن أفراد أسرة العروسين تواصلوا معه وعبروا عن استيائهم مما حصل، خاصة أنه حفل عائلي خاص، مشيرين إلى أن المسألة ليست مرتبطة بالوزير، وحتى أن الوزير لم يكن حاضرا في الزفاف.

وقام النائب المعارض يركاداش بالاعتذار من الأسرة، وقال إنهم تفهموا الوضع وسبب قيامه بذلك.