الفستان الجلدي لإطلالة شتوية فخمة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يتربع الفستان الجلدي على عرش الموضة النسائية في خريف وشتاء 2021-2022 ليمنح المرأة إطلالة فخمة تخطف الأنظار، فضلا عن الإحساس بالدفء.

وأوضحت مجلة "Elle" أن الفستان الجلدي يمتاز بطابع جريء ويكتسي في الغالب باللون الأسود على غرار مطربات الروك، إلى جانب ألوان أخرى مثل الجملي والكاكي.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن بعض موديلات الفستان الجلدي تأتي بقصة القميص؛ حيث تشتمل على ياقة وصف أزرار، في حين تخطف موديلات أخرى الأنظار إليها من خلال بعض التفاصيل الجذابة كالأكمام البالونية.

ويتناغم الفستان الجلدي مع بوت يصل طوله إلى الركبة وذي نعل سميك، كما يمكن تنسيقه مع حذاء لوفر أنيق للحصول على إطلالة تناسب العمل.