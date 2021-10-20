داليا مصطفى عن اختيار أدوارها: «لو مش هسمح لولادي يتفرجوا على العمل هرفضه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة داليا مصطفى، إنها دخلت التمثيل بالصدفة، بعدما ذهبت والدتها ووالدها لإحضار ملف معهد الفنون المسرحية قسم الديكور، لكنها فوجئت بأن الملف لقسم تمثيل، مشيرة إلى أن والدها قال لها: «أنا مش عايز في يوم أتكسف أني أقول أبو داليا مطصفى»، معتبرة أنها تضع هذه الكلمة دائما في أذنها، وأنها رفعت رأس والدها وأخويها وزوجها وأبنائها.

«العصيان» آخر محطات خوف الوالدين

أضافت داليا، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر» المعروض عبر فضائية «CBC» أن والديها كانا يذهبا معها إلى أماكن التصوير، إلا أنهما توقفا عن هذه العادة بعد مشاركتها في مسلسل «العصيان» مع الفنان الراحل محمود ياسين، لافتة إلى أنها لا تحب مسلسل «سرايا عابدين».

معيار داليا مصطفى في اختيار الأدوار

عن مقياس قبولها أو رفضها للأعمال الفنية، أوضحت داليا مصطفى: «لو مش هسمح لولادي أنهم يتفرجوا على العمل، مش هعمله أبدًا مهما كان، ومبحبش الحاجات اللي بتخلي شكلنا وحش، وشكل المصريين وحش، والواقع مش كده تماما، وإحنا بنظهر واقع مش لطيف، والواقع مشرق للغاية، وإحنا لازم نبرزه»، لافتة إلى أن معاملتها كمصرية في الخارج، اختلفت حاليًا عن الماضي.

وتحدثت الفنانة داليا مصطفى، عن عمليات التجميل، مؤكدة أنها لا تحبها: «أنا مش ضد عمليات التجميل، ووارد الواحد يفكر يعملها، لكن أنا شايفة عمليات التجميل لما بتزيد عن حدها بتكبر مش بتصغر».