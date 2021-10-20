تعرفي على خطورة ارتداء حمالة صدر غير مناسبة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء من خطورة ارتداء حمالة صدر غير مناسبة؛ حيث إنها قد تتسبب في إعاقة الدورة اللمفاوية على المدى البعيد، ما يؤدي إلى تورم أعضاء الجسم كالساقين والذراعين.

وأوضحت الرابطة أنه ينبغي بشكل عام ارتداء حمالة صدر لتثبيت وضع الثديين والحيلولة دون تمدد الأنسجة، مع مراعاة ألا تضغط حمالة الصدر على الثديين أو تعيق عملية التنفس الطبيعية.

ويمكن الاستدلال على أن حمالة الصدر غير مناسبة من خلال وجود خطوط حمراء أسفل الصدر أو بالكتفين. كما يعد تصحيح وضع حمالة الصدر أكثر من مرة في اليوم من المؤشرات الدالة على أنها غير مناسبة.

وتعمل حمالات الصدر المناسبة على تثبيت وضع الثديين، وتشعر المرأة معها وكأنها لا ترتدي حمالة صدر. ويمكن للمرأة الاستدلال على أن حمالة الصدر مناسبة من خلال التأكد مما إذا كان الشريط السفلي للحمالة يستقر على الصدر بحيث تكون بينه وبين الصدر مسافة تسمح بمرور إصبعين بسهولة ويسر.

كما ينبغي أن تتخذ الحمالة وضعا أفقيا على الصدر، في حين ينبغي أن تكون حمالات الكتف مشدودة دون أن تضغط على الكتف.