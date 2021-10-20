الامارات | ممثلة سورية عن الفنانة العالمية أديل: "نكدية وطاقتها سلبية وما بحبها" !

شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة سورية عن الفنانة العالمية أديل: "نكدية وطاقتها سلبية وما بحبها" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت الممثلة السورية نسرين طافش الجدل بعد منشورها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي والذي إنتقدت فيه صوت الفنانة العالمية ​أديل​.

وكتبت نسرين: "بمناسبة انو اغنية اديل الجديدة انتشرت كالنار في الهشيم خطرلي قول هالكلمتين انا بعمري ما سمعت غنية لأديل كاملة الا وغيرت المحطة فورا او وققت الغنية اللي طلعت بشكل عشوائي على اليوتيوب من كيمة الطاقة السلبية اللي فيها. بستغرب من الناس اللي بتمجد النكد والمشاعر المنخفضة واستجداء المشاعر الي بخليك بعيد عن تجلي نواياك بيسر.. هاد ما معناه اني حيط ما بزعل او ما بحزن بالعكس انا شخص حساس وبحب الحب بس لما اسمع اغاني فيها شجن لو كنت حزينة حزن عميق بكون واعية انه على نية تفريغ اي بقايا طاقة سلبية بداخلي وبختار اغاني شجن وشوق دافية مش نكد وعذاب ومش لأجلد نفسي".

لتنهال عليها التعليقات المنتقدة لرأيها، ما إضطرها للرد بأسلوب ساخر، وكتبت: "لا خلاف مع الزميلة أديل.. صوتها جبار طبعا .. أنا لا أنتقد اشخاص انتقد افكار ، الفكرة اني ما بحب اغانيها أنا حرة وما بطيق أغاني النكد والطاقات السلبية ان شاءالله تكون جايبة مليار مشاهدة مو ضروري سوق مع السوق كيفيي.. أغاني الشجن الدافئة و الشوق غير أغاني النكد".

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