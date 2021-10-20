5 طرق سهلة لفقدان الوزن الزائد.. «من غير جيم أو دايت قاسي»

القاهرة - سمر حسين - صحة

فقدان الوزن الزائد يظل دائمًا هدف أمام الكثير من الفتيات للحصول على الوزن المثالي وجسد ممشوق، يتمكن من الحركة الكثيرة دون تعب وممارسة حياتهن بشكل يرغبن فيه، حلول وخطوات كثيرة تتبعها الفتيات يحرمهن أنفسهن من الأطعمة المفضلة ويمارسن الرياضات بشكل مستمر، وفي أحيان أخرى تبوء بعض المحاولات بالفشل، مما يعطيهن شعور باليأس.

وفي التقرير التالي الذي عرض بعض الخطوات السهلة والبسيطة التي يمكن للفتيات اتبعها لتقليل الوزن الزائد، دون الحاجة لبذل المجهود الشاق واتباع الأنظمة الغذائية الصارمة، بحسب ما ذكرته صحيفة «التايمز» البريطانية.

تقليل 10% من اللحوم الحمراء والمصنعة

في إحدى الدراسات الطبية لجامعة ميشيجان، التي توصلت إلى أن مقابل كل جرام من اللحوم المصنوعة، يضيع 0.45 دقيقة من العمر الافتراضي له، وإذا كان الشخص يتناول الكثير من اللحوم الحمراء أو المصنعة، فمن الأفضل استبدال 10% منها بتناول مزيج من الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والمكسرات والبقوليات.

قفز الحبل لمدة 10 دقائق يوميًا

يمكنك القفز اليومي لمدة 10 دقائق على مدار 6 أسابيع متتالية، مما يؤدي إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقوية العظام، وتعادل ما يتم الاستفادة به من خلال الجري لمدة 30 دقيقة يوميًا.

الهرولة لمدة 5 دقائق

إحداث أنماط التمرين الصغيرة، مثل الجري لمدة 5 دقائق، تفيد صحة القلب جيدًا وتساعد في فقدان وأظهرت إحدى الدراسات، التي نُشرت في دورية الكلية الأميركية لأمراض القلب، التي شملت 55137 بالغًا أن الجري بوتيرة يمكن التحكم فيها لمدة خمس دقائق فقط في اليوم كان مرتبطًا بزيادة العمر الافتراضي لشخص بالغ بحوالي ثلاثة سنوات.

ممارسة اليوجا لمدة 15 دقيقة يوميًا

إذا لم يستطع المرء الالتزام بحصة يوجا مدتها 90 دقيقة، فليبدأ بـ15 دقيقة من التمرينات البسيطة، ويحصل على فوائد كبرى، وأفادت دراسة، تم نشر نتائجها في دورية الكلية الأميركية لأمراض القلب، كيف أن ممارسة اليوجا والتنفس العميق لمدة ربع ساعة أدت إلى خفض ضغط الدم بنسبة 10 % وكذلك خفض معدل ضربات القلب لمدة 24 ساعة على الأقل في مجموعة من 78 مريضًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم الخفيف.

صعود السلالم

في العام الماضي، توصل باحثون في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، إلى أن القدرة على صعود أربع درجات من السلالم، بما يعادل 60 درجة سلم، في أقل من دقيقة هي مؤشر قوي على صحة القلب الجيدة.

وقال مؤلف الدراسة خيسوس بيتيرو، طبيب القلب في مستشفى جامعة كورونيا الإسبانية: «إذا استغرق الأمر منك أكثر من دقيقة ونصف لتصعد أربع مراتب على السلالم، فإن صحتك دون المستوى الأمثل، وسيكون من الجيد استشارة الطبيب».