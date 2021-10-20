الامارات | ماذا قال وائل كفوري في أول رسالة لجمهوره بعد الحادث !

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال وائل كفوري في أول رسالة لجمهوره بعد الحادث ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كتب المطرب اللبناني وائل كفوري رسالة وجهها إلى جمهوره ومحبيه، وذلك في أول تعليق له بعد حادث السير المروّع الذي تعرّضه له قبل أيام في العاصمة بيروت.

وكتب وائل كفوري عبر انستغرام: "من القلب.. ومن بعد ما انكتبلي عمر جديد.. كلمة شكر وحب ووفا لكل الزملا الفنانين ولكل الملحنين والشعراء ولكل مين بالوسط الفني والإعلامي وللسياسيين والـFans والأصدقاء.. ولكل محب عتل همي".

وأضاف: "غمرتوني بمحبتكن وبخوفكن عليّ.. صدقوني لمست محبة كل واحد فيكن.. أنا منيح بفضل صلواتكن!.. كل كلمة قلتوها عنيتلي ودقت بالقلب".

وتابع: "بشكركن فرد فرد وبعتذر ما قدرت اتواصل معكن أو رد على اتصالاتكن.. بس إن شاء الله قريبا نتواصل أول ما أصير أحسن".

وكان وائل كفوري قد غادر المستشفى بعد خضوعه للعلاج عقب حادث تعرض له وأسفر عن إصابته بكدمات فى أنحاء جسده وأضرار جسيمة لحقت بمركبته.

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