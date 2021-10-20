سنغافورة تخترع جهازا يرصد كورونا في هواء الأماكن المغلقة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

اخترع علماء من سنغافورة جهازا يرصد فيروس كورونا في هواء الأماكن المغلقة، مما يعزز فرصة "المراقبة الجوية " للفيروس، ويُكمل الفحوصات التي يخضع لها الأفراد.

ويعني الجهاز الذي يقوم على اختبار عينات من الهواء إمكانية وجود "تحذير مبكر لمخاطر الإصابة" داخل أجنحة المستشفيات ودور الرعاية، كما يمكن أن يعزز قدرات مراقبة الفيروس في الأماكن العامة حيث يتجمع الأشخاص داخلها، مثل المطاعم ودور السينما.

وقارن فريق من العلماء والأطباء من جامعة نانيانج التكنولوجية بسنغافورة وجامعة سنغافورة الوطنية، نتائج اختبار عينات الهواء الخاصة بهم بعينات أخذت من على أسطح المواد في جناحين بمستشفى محلي خلال التفشي الأول لفيروس كورونا في سنغافورة العام الماضي ووجدوا أن عينات الهواء بها معدل تكشف أعلى.

وقال ايرفان لوهونج، وهو مشارك في إعداد الدراسة، ومن جامعة نانيانج التكنولوجية، إن النتائح تظهر أن "تقلب وحساسية عينات الهواء لرصد سارس-كوف-2 في المستشفيات هو شيء لما يكن يعتقد في السابق أنه ممكن جراء معدل التهوية المرتفع داخل أجنحة المستشفيات".

وسجلت وزارة الصحة السنغافورية إصابات قياسية بكورونا في الأونة الأخيرة.

ووفقا لفريق جامعة نانيانج التكنولوجية في سنغافورة وجامعة سنغافورة الوطنية، "يؤكد الانتشار السريع (للفيروس) الحاجة إلى تحديد سريع لوجود سارس-كوف-2 في المكان".