محمد رمضان بقميص ملون وسمية الخشاب متألقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

شاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها مقطع فيديو على استوري إنستجرام من اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

وظهر في الفيديو الفنان محمد رمضان والفنانة سمية الخشاب، في أجواء احتفالية، ظهرت سمية بفستان بسيط باللون الأسود مجسم وسك، ونسقت مع الإطلالة قلادة ماسية حول الرقبة، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

وارتدى رمضان قميص من ڤيرزادتشي بأكمام قصيرة، ملون بعدة ألوان متداخلة أبرزها الأحمر والأخضر، وبنطلون باللون الأسود وحزام ونظارة شمسية بنفس اللون.