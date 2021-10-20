8 خطوات لتقليل خناقات مع زوجك: «متعليش صوتك.. وبطلي تلقيح»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

وجود الخلافات الزوجية أمر طبيعي لا شيء فيه، لكن بعض الخناقات تصل لمشاهد عنف كبيرة، وفي بعض آخر تتكرر المشاجرات بصفة يومية، وهو ما يزيد من حالة المشاحنات بين الطرفين، لذلك على الطرفين السعي دائمًا لوجود حلول وأمور تقلل من «الخناقات الزوجية» وتحافظ على حياة الود بينهما بشكل مستمر.

وفي إحدى فقرات برنامج «هي وبس» للإعلامية رضوى الشربيني، مع الكاتب محمد المشد، الذي تحدث عن عدد من الخطوات نصح بها الزوجات اتباعها لتقليل المشاجرات الزوجية، ويرصد «هن» في التقرير التالي.

- متعليش صوتك

على الزوجة عدم رفع صوتها على زوجها أثناء المشاجرة بينهما، يمكنها معاتبته بشكل هادئ بعد انتهاء المشاجرة «ممكن تعاتبه وتقوله بعد إذنك متعليش صوتك عليا.. لكن هي كمان متعليش صوتها».

- متجيش جنب رجولته في الخناقة

تجنبي استخدام الألفاظ والمصطلحات التي تثير من غضبه مثل «ما أنت لو راجل مكنتش عملت كذا»، واستبدال ذلك بنصيحة لطيفة منها.

- اللي بينكم يفضل بينكم

عدم إفشاء والحديث عن الخلافات الدائرة بينكم، خاصة مع والدتك، وإذ كانت والدته تتسم بالحكمة والهدوء وعدم الانحياز إليه فيمكن الاستعانة برأيها في الخلاف.

- عدم «التلقيح» على السوشيال ميديا

ابتعدي عن استخدام المنشورات التي تستخدم مصطلحات تسيء إليه أو عن العلاقات الزوجية، وتكون بصيغة «التلقيح».

- بلاش تصدميه أول ما يدخل البيت

اعتادي على مقابلته بالهدوء والابتسامة عند دخوله إلى المنزل، وتجنبي دائمًا مقابلته بالمشاكل والخلافات التي وقعت خلال اليوم.

- متجبيش سيرة الطلاق

تجنبي سيرة الطلاق عند الخلافات بينكما، إلا إذا كان الحل الأخير بينكما.

- استخدمي كلمات الود

احرصي دائمًا على استخدام كلمات «الود» بينكما أثناء الخلاف، وتجنبي الأحاديث الموجعة بينكما، كما أيضًا الحديث في نقطة محددة «بلاش تجيبي خناقة من الشرق والغرب».

- المعاملة بالحسنى

يجب أن تعي أن الزواج تم تحت عقد ديني، الذي يلزم بالمعاملة الحسنى بينكما، وهو يجب تواجده وقت الخلاف أيضًا «أنتم بتعاملوا ربنا في بعض.. في الود والخلافات».