علامات تساعدك على شراء الزيتون.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تميل ربات البيوت في موسم انتشار الزيوت إلى شرائه من الأسواق وتخليله منزليا بدلا من شرائه جاهزا للحصول على أفضل جودة وأشهى مذاق، لذلك نقدم لك مجموعة من النصائح عند شراء الزيتون، كما ذكرها موقع «سي بي سي» سفرة.

علامات ابتعدي عنها في شراء الزيتون

الابتعاد عن اختيار الزيتون الصغير والرفيع.

الابتعاد عن الزيتون الذي يوجد به حفر وندبات بنية اللون.

الانتباه ألا يوجد في الزيتون أجزاء مطفية وغير لامعة.

طرق شراء الزيتون الأخضر الصالح

الحرص على اختيار الزيتون الأخضر التفاحي البلدي كبير الحجم.

يكون حجم الزيتونة متوسط.

التأكد من سلامة حبات الزيتون وعدم احتوائها على أي عفن.

التأكد من أن الزيتون ناضج.

نصائح للحفاظ على لون الزيتون أخضر

عند تحضير مخلل الزيتون هناك خطوات يجب القيام بها للحصول على الزيتون ناضج:

للتخلص من مرارة حبات الزيتون والحفاظ على لونها الأخضر اللامع يجب عمل شقوق في حبات الزيتون بواسطة سكين.

تنقع حبات الزيتون لمدة ثلاثة أيام قبل تخليله للتخلص من مرارته.

بعد تحضير المحلول الملحي ووضع الزيتون في البرطمانات المخصصة، يسكب المحلول الملحي في البرطمانات ويترك مدة أسبوع، بعدها يتغير المحلول الملحي كل أسبوع على فترة شهرين كاملين، وهذه الخطوة كفيلة بالمحافظة على لون الزيتون أخضر لامع لأطول فترة ممكنة.

نصائح عند تخليل الزيتون

احضار الزيتون الطازج.

فحص الزيتون.

كسر الزيتون.

وضع الزيتون في برطمان.

تغيير الماء.

عمل محلول محلي.

المكونات

1 لتر ماء بارد.

كوب ونصف من ملح التخليل.

2 كوب من الخل الأبيض.

عند خلط هذه المكونات ستكون كافية لعمل الزيتون المخلل بكمية تصل إلى خمسة كيلو جرام.