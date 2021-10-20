جريئة وجذابة وغير تقليدية.. جميع إطلالات النجمات في سادس أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

تواصل السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، تألق النجوم والنجمات على مدار أيام فعالياته، بإطلالات مختلفة ومتنوعة وأنيقة، وأحيانا جريئة وغريبة.

وقبل قليل انتهت فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة بدورته الخامسة، والذي انطلق مساء الخميس الماضي ويستمر حتى الجمعة 22 من شهر أكتوبر الجاري.

وشهدت ريد كاربت اليوم الخامس من المهرجان، إطلالات متنوعة ومتميزة، جمعناها لكم على النحو التالي:

-ريا أبي راشد بإطلالة غير تقليدية في سادس أيام الجونة

-ملفتة وتخطف الأنظار.. إطلالات النجمات في سادس أيام الجونة

-طاقية وعصاية وحذاء أحمر.. من هو صاحب أغرب إطلالة في سادس أيام الجونة؟

- رومانسية وإطلالات جذابة.. ثنائيات خطفت الأنظار في سادس أيام المهرجان

ريا مثيرة للجدل وسمية جذابة.. أبرز 40 إطلالة لنجمات الفن في الجونة

-بالأزرق.. إطلالة أنيقة للمحجبة الوحيدة في مهرجان الجونة

فستان جريء لـ مي الغيطي في سادس أيام مهرجان الجونة

-بإطلالة جريئة.. الراقصة أنستازيا على ريد كاربت سادس أيام الجونة



-كوروكس وشبشب على السجادة الحمراء.. ناهد السباعي ووالدتها يلفتان الأنظار بهذه الإطلالة في الجونة

-رنا رئيس بكروب توب وجيبة في سادس أيام الجونة

-عبير صبري تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة في أول ظهور لها بـ الجونة

-داليا شوقي جريئة وملفتة في سادس أيام الجونة

-بالأحمر الناري.. إلهام عبد البديع تتألق في سادس أيام الجونة

-محمد فراج وبسنت شوقي يخطفان الأنظار في سادس أيام الجونة

-بطلة فيلم "أميرة" تتألق على ريد كاربت الجونة بإطلالة ساحرة

-فستان بعلم فلسطيني على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة.. من ارتدته؟

-بشرى كأميرات ديزني وأروي جذابة.. أبرز 30 إطلالة للنجمات في سادس أيام الجونة

-قميص برسومات أفيال وجيب قصير.. مروان يونس وزوجته في سادس أيام الجونة

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كأميرات ديزني.. بشرى تتألق على الريد كاربت في سادس أيام الجونة

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بنطلون فيزون وكروب توب".. ملك بدوي تخطف الأنظار سادس أيام الجونة

ب"إطلالة ديسكو".. علا رشدي وأحمد داوود على الريد كاربت في سادس أيام الجونة

بـ "جامبسوت شورت".. بسمة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في سادس أيام الجونة

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كلاسيكية راقية.. أجمل إطلالات النجمات في خامس أيام الجونة

- "فرعونية وحمار وحشي".. أبرز 7 إطلالات من ريد كاربت "أميرة" بالجونة

- متنوعة وجريئة.. إطلالات النجمات في سادس أيام الجونة

- كأميرات ديزني.. بشرى تتألق على الريد كاربت في سادس أيام الجونة



- بـ"بنطلون فيزون وكروب توب".. ملك بدوي تخطف الأنظار سادس أيام الجونة

- بـ"إطلالة ديسكو".. علا رشدي وأحمد داوود على الريد كاربت في سادس أيام الجونة

- هبه السيسي بـ"بدلة هوت شورت" في سادس أيام مهرجان الجونة

- من هي صاحبة أجمل إطلالة في 5 أيام من مهرجان الجونة؟

- بـ "جامبسوت شورت".. بسمة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في سادس أيام الجونة

- أروى جودة بإطلالة فرعونية في سادس أيام الجونة

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- مهرجان الجونة..تارا عماد تتالق بالأسود في سادس أيام الجونة (صور)

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- "ذيل طويل وقطعات".. سارة عبد الرحمن على ريد كاربت سادس أيام الجونة

- فساتين بصيحة الشراشيب على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة