ملفتة وتخطف الأنظار.. إطلالات النجمات في سادس أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

حرص نجمات الفن على الظهور بمظهر أنيق وجذاب على السجادة الحمراء خلال حضورهن اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز الإطلالات في اليوم السادس من المهرجان.

ريا أبي راشد:

ارتدت الإعلامية ريا أبي راشد ببدلة باللون الأخضر مزودة بأكمام طويلة، وحزام من نفس نوع قماش البدلة عند منطقة الخصر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا. وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه وأقراط طويلة وخاتم. ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

صبا مبارك:

ارتدت الفنانة صبا مبارك فستان باللون المينت جرين بقصة الكب مكشوفا عند منطقة الصدر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

سمية الخشاب:

وظهرت بفستان طويل باللون الفضي اللامع، بقصة القلب من عند الصدر، مزود باكستنشن وحزام من عند الخصر، ونسقت معه كلاتش بنفس اللون، واعتمدت مكياجاً ترابياً وركزت على رسمة العيون، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

نسرين طافش:

وظهرت الفنانة نسرين طافش بفستان كب طويل باللون الأورانچ، بفتحة حرف الـv من عند الصدر، وبه كرانيش متعددة من عند الخصر، ونسقت معه حذاءً بكعب عالِ باللون الذهبي، واعتمدت مكياجاً ترابياً وركزت على رسمة العيون، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

ناهد السباعي:

وظهرت الفنانة ناهد السباعي بفستان أصفر بصيحة صيفية، وبقصة حرف v على الصدر، وبأكمام منفوشة، ونسقت معه "شبشب" لتنتعله في قدمها.

رنا رئيس:

وظهرت الفنانة رنا رئيس بكروب توب باللون البيبي بلو، بإكمام طويلة، وجيبة طويلة بفتحة ساق كبيرة، ونسقت صندل وكلاتش باللون الفضي، ومن الناحية الجمالية اختارت إكسسوارات مكونة من أسورة عريضة وحلق كبير، واعتمدت مكياجاً ترابياً وركزت على رسمة العيون، وكانت تصفيفة شعرها مرفوعاً.

بسنت شوقي:

طلت الفنانة بسنت شوقي بفستان طويل متعدد الألوان بقصة الكب، وفتحة ساق جريئة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

عبير صبري:

وارتدت الفنانة عبير صبري فستانا أنيقا من تصميم "زينة زكي" باللون الأسود، بقصة تبرز أنوثتها، وزينت الإطلالة بإكسسوارات باللون الذهبي، مع كلاش بنفس لون الإكسسوارات، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا قويا ركزت فيه على لون الروج الأحمر، واختارت تسريحة شعر ذيل الحصان.

إلهام عبد البديع:

وارتدت الفنانة إلهام عبد البديع فستان طويل كت باللون الأحمر، منفوش من أسفل، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

مي الغيطي:

وظهرت مي مرتدية فستان جريء باللون الأسود اللامع، مكشوف بمنطقتي الصدر، والظهر، واعتمدت تسريحة الشعر ذيل الحصان بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجًا رقيقا يبرز جمال ملامح وجهها.

هدى المفتي:

وظهرت الفنانة هدى المفتي بفستان بأكمام طويلة وياقة على شكل حرف V من الستان الأسود، وقصير فوق الركبة من القماش اللامع المزين برسومات، الفستان بألوان متداخلة يغلب عليه اللونين الأخضر والأسود، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود، كما اعتمدت اللون الأخضر اللامع في المكياج فوق العين.