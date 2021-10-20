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طاقية وعصاية وحذاء أحمر.. من هو صاحب أغرب إطلالة في سادس أيام الجونة؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

شهدت السجادة الحمراء من فعاليات اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامس، أغرب إطلالة، فمن هو صاحبها؟

الإطلالة عبارة عن تيشرت باللون الأبيض وڤيست بيبي بلو وبليزر باللون الأزرق الغامق، وبنطلون باللون البني وطاقية صوت باللون الموف، وعصا خشبية.

وارتدى الإطلالة الغربية عارض الأزياء وسيم أبو خضرة، وانتعل حذاءً باللون الأحمر، ونضارة كبيرة باللون الأسود.

وأضاء مهرجان الجونة السينمائي، شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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