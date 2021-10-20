الامارات | روسيا تستعرض جمالها وفنونها.. في الهواء الطلق

شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستعرض جمالها وفنونها.. في الهواء الطلق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّمت روسيا ملامح من موسيقاها وثقافتها لجمهور إكسبو 2020 دبي، أول من أمس، في أول عرض فني ينظمه جناحها المميز على مسرح دبي ميلينيوم.

وأمتعت فرق مثلت مناطق مختلفة من روسيا الواسعة الجمهور في «حفل روسيا» على المسرح المفتوح الذي امتلأت مدرجاته في طقس صحو في اليوم الثامن عشر من فعاليات إكسبو 2020.

ورقص العشرات من الفنانين والمؤدين الروس في أزياء تقليدية تعكس الثقافات المختلفة للجمهوريات التي يتشكل منها الاتحاد الروسي، بعدما أعلنت سفيرة الجناح الروسي وملكة جمال روسيا السابقة فيكتوريا لوبيريفا، انطلاق سلسلة الفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الجناح المميز طوال أشهر إكسبو 2020 دبي الستة.

وقالت إيكاترينا بريبيتكوفا من قسم الاتصال الدولي للجناح الروسي: «يقدم جناحنا أحد أكثر البرامج الثقافية والتجارية ثراء بين الأجنحة المختلفة في إكسبو 2020 دبي. ونريد أن نظهر مدى العمق والتفاعل الذي تحفل به الثقافة الروسية».

وبدأت شابة روسية برداء تقليدي أبيض ثلجي الرقص وسط تصفيق مئات الحاضرين، بينما انعكست على الشاشة خلفها صور لثلوج الشمال الروسي القارس لتنقل للحضور في دبي لمحة من مشهد طقس مختلف كلياً.

وتلى المؤدية الشابة عشرات من الفتيات والشبان الذي قدموا صورة ملونة براقة للتقاليد الروسية من هذه المنطقة في الشمال الذي يميزه الطقس البارد.

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