الامارات | 6 دروس احترافية في التصوير

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 دروس احترافية في التصوير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه «إكسبو 2020 دبي» دعوة إلى الطواقم الإعلامية المعتمدة لدى المعرض، للمشاركة في سلسلة من ستة دروس احترافية يلقيها سفراء «كانون»، ليشاركوا من خلالها نصائحهم حول باقة من الموضوعات الخاصة بالتصوير المتخصص.

وستستقبل «كانون»، المزوّد الرسمي لخدمات الطباعة والتصوير في «إكسبو 2020 دبي»، عدداً من سفرائها أثناء انعقاد الحدث الدولي، لتقديم دروس احترافية في فن التصوير، ستنظّم مرة كل شهر، بدءاً من الغد.

وتنطلق دروس سفراء مركز خدمات «كانون» الاحترافية، في مركز «إكسبو الإعلامي»، غداً مع تصوير الفن التشكيلي والأزياء، وفي الرابع من نوفمبر المقبل مع تصوير الحركة والأحداث، وفي 16 ديسمبر المقبل مع التقاط صور البورتريه، وفي 27 يناير 2022 مع فن التصوير الصحافي، وفي 13 فبراير 2022 مع تصوير الأزياء، وفي 15 مارس 2022 مع فن تصوير الوثائقيات. وأعلن المعرض أنه يمكن للإعلاميين الراغبين في ضمان فرصتهم لحضور هذه الدروس، تسجيل اهتمامهم في مركز خدمات «كانون» الاحترافية، في الطابق الثالث من مبنى مركز «إكسبو الإعلامي».

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