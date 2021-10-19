ابنة إنجي علي برفقة والدتها للمرة الأولى على السجادة الحمراء في الجونة: «كبرت واحلوت» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

للمرة الأولى تظهر«تالا» ابنة المذيعة إنجي علي، برفقتها على السجادة الحمراء، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الخامسة، التي تقام حاليًا في مدينة الجونة السياحية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وخطفت «تالا» الأنظار إليها على السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان الجونة، إذ ظهرت برفقة والدتها وهي مرتدية «جامبسوت» قصير ذو صيحة «وان شولدر»، وانتعلت حذاء رياضي، كما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها، بينما تألقت الإعلامية إنجي علي بارتدائها بدلة من اللون الأبيض ذو لياقة، ولملمت شعرها في تسريحة «ذيل حصان».

ابنة الإعلامية إنجي علي تظهر برفقة والدتها على السجادة الحمراء

وشاركت الإعلامية إنجي علي، بمقطع فيديو يجمعها بابنتها على السجادة الحمراء، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهو ما أثار تفاعل متابعيها، بظهور ابنتها وكان من ضمن التعليقات: «ما شاء الله البنوتة كبرت.. ربنا يخليكم لبعض.. بنتك خست أوي.. بنتك كبرت واحلوت.. بنتك شكلها كيوت وعسل أوي».

إنجي علي تثير الجدل في افتتاح الجونة

وكانت الإعلامية إنجي علي أثارت حالة من الجدل، بصورة لها في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس الماضي، إذ ظهرت على السجادة الحمراء للمهرجان وهي تلتقط صورة مع الفنانة اللبنانية مايا دياب برفقة دينا الشربيني وحسن أبو الروس، واختفت ساقها تمامًا، مما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن ساقها في الصور، التي تداولت على نطاق واسع مصحوبة بتعليق «فين رجل إنجي علي».

وسخرت الإعلامية إنجي علي من تصدرها الـ«تريند» على منصات تواصل الاجتماعي لهذا السبب، قائلة: «أنا نفسي معرفش رجلي راحت فين»، وأكدت أنها لم تنزعج من الأمر على الإطلاق، «أنا مبسوطة أن المصريين كانوا مبسوطين.. بس بدون سخف»، متابعة خلال تصريحها لـ«الوطن»: «الأمر أن مايا دياب كانت ترتدي فستان أحمر، والسجادة كانت نفس اللون أيضا، فستاني كان واسع، وعندما قمت بضم ساقي على بعضها البعض فظهرت في الصورة كأني بدون ساق.. أو تم حذفها باستخدام برامج تعديل الصور، لا أعلم تحديدا».