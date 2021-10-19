صبا مبارك بإطلالة غريبة للمرة الثانية على السجادة الحمراء في سادس أيام الجونة (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تألقت الفنانة الأردنية صبا مبارك، على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، خلال مشاركتها في فعاليات اليوم السادس، بفستان ذو تصميم غريب، لتلفت به الأنظار، بعدما ظهرت ببدلة من اللون الأزرق مكونة من بنطلون وبليزر دون قميص.

وظهرت «صبا» خلال فعاليات اليوم من مهرجان الجونة السينمائي، إذ أنه يعرض فيلمها الروائي الطويل «نورة»، وجسدت خلاله دور البطولة، وهي مرتدية فستان طويل من اللون الأخضر الليموني، بتصميم «كب» ومنفوش على شكل وردة، كما اختارت حقيبة وحذاء من اللون ذاته، ما يتناسب مع إطلالتها، واعتمدت الفنانة الأردنية على تسريحة شعر «كحكة» إلى الوراء.

وكانت الفنانة صبا مبارك لفتت الأنظار، خلال فعاليات مهرجان الجونة، بارتدائها بدلة من اللون الأزرق، مكونة من بنطلون وبليزر، دون قميص أو شيميز معه، ما جعلها تظهر بشكل مميز وجريء.

صبا مبارك: في ناس بتيجي تتصور

وكانت الفنانة الأردنية صبا مبارك، تحدثت عن أهمية مهرجان الجونة السينمائي، ومدى اهتمامها للمشاركة في كل دورة يقام فيها، وفي هذا العام، تشارك الفنانة الأردنية بفيلمين أولهما «أميرة» في مسابقة الأفلام الطويلة، والفيلم الثاني «عرنوس» من إخراج سامر بطيخي: «شركتي مساهمة في إنتاج الفيلمين، وده على مسابقة الأفلام الطويلة والقصيرة، وأنا مهتمة بمشاهدة كل الأفلام، مش هنيجي نلبس فساتين وبس».

ولفتت الفنانة الأردنية خلال حديثها، إلى وجود بعض المدعوين الذين يحضرون لالتقاط الصور فقط: «عدد من مشاركي المهرجان يأتون إليه رغبة منهم في التصوير فقط، ولكن هناك آخرين يهتمون بالمشاركة في المهرجان بأعمالهم وعبر مشاهدتهم للأفلام المعروضة في المهرجان».

متابعة: «أفلام المهرجانات بيكون صعب نشوفها في صالات السينما لأنها مش أفلام تجارية، ومهم أننا نيجي ونطلع نشوف العالم بيجري فيه إيه».