تحذير لمرضى القلب والسكر: المشروبات الغازية «الدايت» بها سم قاتل

القاهرة - سمر حسين - صحة

أكدت دراسة حديثة أن هناك مخاطر صحية غير متوقعة من وراء الإقبال على تناول مشروبات الصودا المنخفضة السعرات الحرارية والتي تباع في الأسواق باسم «الدايت»، مشيرة إلى ان هذا النوع من «الصودا» مع مرور الوقت قد تؤدي إلى فتح الشهية، والإقبال على تناول الأطعمة الحلوة والسعرات الحرارية.

وحذرت الدراسة التي نشرتها مجلة «Nutrition Obesity» الأشخاص من تناول صودا الدايت خاصة الذين يعانون من السمنة، بصفتهم حساسين بشكل خاص للرغبة الشديدة في تناول الطعام المرتبطة بالمحليات الصناعية.

أطعمة تحتوي على سعرات حرارية عالية

الباحثون في الدراسة اعتمدوا على 72 شخصًا متطوعًا لمعرفة مدى استجابة أدمغتهم لصور الأطعمة التي تحتوي على السعرات الحرارية العالية، وذلك بحسب ما يوضحه فحص التصوير بالرنين المغناطيسي لمناطق الدماغ المرتبطة بالرغبة الشديدة في تناول الطعام والسكريات.

وخلال فحص فحص الأشخاص البالغين الذين شاركوا في الدراسة تناولوا أحد المشروبات الثلاثة وهي الماء أو مشروب سكريً أو مشروب مُحلى بالسكرالوز وهو مُحلي صناعي خال من السعرات الحرارية.

وبقياس الباحثون هرمونات الأشخاص الذين تطوعوا لإجراء الدراسة، لاحظوا مقدار تناولهم لوجبة غذائية بعد اختبار مشاهدة الصور، واكتشفوا أن تناول المشروبات «الدايت» زاد من رغبة النساء المشاركات والمشاركين المصابين بالسمنة في تناول الطعام.

واكتشف علماء الدراسة أن هناك وجود شئ ملحوظ، وهو عبارة عن إنارة في مناطق الدماغ المرتبطة بسلوك السعي للحصول على المكافأة استجابة لصور الطعام المختلفة، وذلك بالمقارنة مع وقت تناولهم المشروبات السكرية.

هل المشروبات الغازية الدايت مضرة بالصحة؟

من جانبه أكد الدكتور وليد مساعد استشاري التغذية، أن هناك الكثير من الأشخاص يقبلون على شراء هذا النوع من المشروبات الغازية، منخفضة السعرات الحرارية، ويربطون بينها وبين النظام الصحي الغذائي المسمى بالـ«دايت»، وتكون جزء أساسي من يومهم، على الرغم من أنها محلاة بمادة صناعية تسمى «الاسبرتام».

وحذر استشاري التغذية من تناول المشروبات الغازية الدايت خاصة لمرضى القلب والسكر، موضحًا أنها جزء لا يتجزء من السعرات الحرارية، وعدم الانخداع بأن الاسبرتام من المواد المسرطنة، وتسبب العديد من الأضرار من بينها الصداع والغثيان وزيادة الوزن وأمراض السرطان.