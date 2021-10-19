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4 وصفات لتحضير الجمبري في المنزل.. بالكاري أو الصلصلة أو المشروم

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

08:48 م | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الجمبري

عرض الشيف الشربيني أكثر من وصفة مختلفة لتحضير الجمبري، وذلك من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، فهو من أكثر المأكولات البحرية التي يقبل على تناولها الكثيرون نظرًا لقيمته الغذائية العالية ومذاقه الشهي. 

وفي التقرير التالي يعرض لك «هن» أكثر من وصفة مختلفة لتحضير الجمبري في المنزل، بأكثر من وصفة مختلفة.

جمبري بالمشروم

جمبري 

مشروم 

فلفل ألوان 

فلفل حار 

بصل 

ثوم 

كاتشاب

صويا صوص 

جنزبيل 

زيت 

ملح – فلفل 

طريقة عمل جمبري بالمشروم

زيت في طاسة، وأضيفي إليه البصل والثوم والجنزبيل الطازج المفرومين. 

قطعي المشروم والفلفل الألوان، وضيفيهم إلى الطاسة. 

ضيفي الجمبري إلى الطاسة مع الملح والفلفل والفلفل الحار. 

ضيفي إليه الصويا صوص والكاتشاب وقلبيه قليلا على النار ثم قدميه. 

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جمبري بالصلصة

جمبري 

صلصة طماطم 

طماطم 

جبنة بيضاء 

ملح 

فلفل 

شمر 

ثوم 

زيت زيتون

طريقة عمل جمبري بالصلصة

قطعي البصل مكعبات وضعيه في طاسة بها زيت زيتون على النار، مع التواتبل وقلبيه حتى يتغير لونه. 

قطعي الطماطم مكعبات صغيرة، وضيفيها وقطعي الفلفل الأحمر الحار شرائح وضيفيه. 

افرمي الثوم وضيفيه، واستمري في التقليب، وضيفي الجمبري وقليل من الماء، واتركيها لتنضج ثم قدميها. 

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جمبري بالكاري

جمبري 

ليمون 

ثوم 

شطة 

كاري 

بصل 

ثوم 

جنزبيل طازج 

لبن

جوز هند

تمر هندي 

فلفل الوان 

كزبرة خضراء

ملح 

فلفل 

زيت 

طريقة عمل جمبري بالكاري

ضعي بصل وثوم وجنزبيل مفروم في طاسة على النار حتى يحمر. 

اضيفي الكاري والشطة والملح والفلفل، واستمري في التقليب، ثم اضيفي الجمبري وقلبيه جيدا. 

اخلطي التمر هندي مع لبن جوز الهند، ثم ضيفيه للخليط في الطاسة. 

اتركيه حتى يغلي وينضج الجمبري و قدميه ساخن. 

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جمبرى بالثوم والكريمة

٧٥٠ جرام جمبري كبير مقشر ومنزوع الرأس

 ٢ ملعقة كبيرة زبدة 

٤ فص ثوم 

١ كوب كريمة خفق 

١ ملعقة صغيرة دقيق 

نصف ملعقة كبيرة بشر ليمون 

نصف ملعقة كبيرة أوريجانو 

نصف ملعقة كبيرة زعتر مجفف 

ملعقة كبيرة ريحان مجفف 

ربع كوب طماطم مجففة 

ريحان فريش 

طريقة عمل جمبرى بالثوم والكريمة

يشوح الثوم في الزبدة.

ويضاف بشر الليمون والأوريجانو والزعتر والريحان المجفف والطماطم ويشوحوا. 

ثم يضاف الجمبري ويشوح. 

يخلط الدقيق مع الكريمة. 

وتترك على النار حتى تمام التجانس، وتقدم ساخنة. 

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MO Nasa

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