إلهام شاهين بإطلالة «الحمار الوحشي» في سادس أيام الجونة (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة إلهام شاهين خلال فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الخامسة، الذي يقام حاليًا، في مدينة الجونة السياحية، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ومؤسسي المهرجان السينمائي.

وظهرت «إلهام» على السجادة الحمراء وهي مرتدية فستان قصير باللون الأحمر من قماش الشيفون، ومزين بالرسومات الحيوان الوحشي، كما جاء الفستان من صيحة «أوف شولدر» عاري الأكتاف، وحملت «كلاتشي» من اللون الأسود، واعتمدت على المكياج الهادئ، وتركت شعرها منسدلًا.

إلهام شاهين ترد على انتقادات صورتها بفستان جريء

وكانت الفنانة إلهام شاهين، تعرضت للانتقادات خلال ظهورها إحدى فعاليات مهرجان الجونة الحالي، بفستان مكشوف من منطقة الصدر، وفي يدها مشروب، مما عرضها لهجوم كبير، إذ تداولت الصور بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردت الفنانة إلهام شاهين على هذه الانتقادات، خلال تصريحها لـ«الوطن»: «أنا مش من متابعين السوشيال ميديا وما بركزش معاها أوي ومبهتمش باللي بيتقال عليها.. اللي بيركزوا في الحاجات دي ناس تافهة فاضين مش لاقيين حاجة يعملوها، الناس ملهاش دعوة أنا بلبس إيه.. كل شخص حر يلبس اللى هو عايزه».

وعبرت الفنانة إلهام شاهين، عن دهشتها ممن يركزون مع الفساتين، مؤكدة أنهم يشاهدون الأفلام التي يجرى عرضها في المهرجان ويتفاعلون مع كل الفعاليات، وأن المهرجان ملئ بالفعاليات الفنية.

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

وأقيمت حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مساء أمس الخميس الماضي، في مدينة الجونة السياحية بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ومازالت تقيم فعاليات المهرجان، مع عرض عدد من الأفلام المشاركة بالمهرجان، ومنها فيلم «ريش» للمخرج عمر الزهيري، الذي حصل على الجائزة الكبرى من مسابقة أسبوع النقاد بالدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، وتعتبر تلك الجائزة هى الأولى التي يحصدها فيلم مصري في تاريخ المهرجان.