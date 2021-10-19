7 فيتامينات مهمة تساعدك في التغلب على الاكتئاب ومصادرها أطعمة غذائية

القاهرة - سمر حسين - صحة

الاكتئاب مرض شائع في جميع دول العالم، يصيب البالغين وكبار السن، فهناك مايقرب من 280 مليون شخص مصابون به في العالم، يصفه الأطباء بأنه حالة حالة صحية نفسانية خطيرة ترتبط بالعديد من المتغيرات النفسية وأيضًا الهرمونات في الدماغ، وتخلق حالة مزاجية مضطربة، لذلك يمكن للنظام الغذائي المساهمة في علاجه بشكل كبير، لأن الفيتامينات والدهون وأميجا 3 وغيرهما من العناصر الغذائية الصحية التي تساعد في تخفيف أعراضه والسيطرة عليه.

لذلك، تجنب تناول الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة، واحرص على تناول الأطعمة الطبيعية، وأيضًا بعض الفيتامينات المهمة، والتي نذكرها خلال السطور الآتية، بحسب ما ذكرته «بولد سكاي» التي عرضت قائمة من الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان دوريًا.

أنواع الفيتامينات التي تقلل الإصابة بالاكتئاب

فيتامين D

ضوء الشمس هو المصدر الرئيسي للحصول على هذا الفيتامين، الذي يعتبر من أهم العناصر الغذائية الأساسية، لأنه يزيد من مستوي السيروتونين، وعندما يصل لمعدلات مناسبة في الدماغ، يمكن تقليل أعراض الاكتئاب، ويتوافر هذا الفيتامين أيضًا في صفار البيض والجبن واللحم البقري والبرتقال والأسماك وحليب الصويا.

فيتامين B6

يخفف هذا الفيتامين من أعراض الاكتئاب، إذ أنه يعزز من عمل الأعصاب في الدماغ ويساعد في حل مشاكل عدم التوازن الهرموني في الدماغ، الذي يمكن أن يكون سبب للاكتئاب، ومن مصادر الحصول على فيتامين B6، من الدجاج والأسماك وخبز القمح الكامل والفاصوليا والبيض والخضروات.

فيتامين B3

يساعد فيتامين B3 في تعزيز إنتاج هرمون السيروتونين في الدماغ، الذي يساعد في علاج مرض الاكتئاب، ومن أفضل المصادر الغذائية للحصول عليه هو الفطر والفول السوداني والبازلاء الخضراء والأسماك والديك الرومي ولحم البقر، الذي يتغذى على الأعشاب.

فيتامين B12

احتواء النظام الغذائي على فيتامين B12 يساعد على استقرار الحالة المزاجية والطاقة النفسية، ما يقلل من مرض الاكتئاب، كما أنه يمكن لهذا الفيتامين المحافظة على صحة الناقلات العصبية في الدماغ، ومن الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين اللحوم والكبد من الدواجن والمحار والأسماك والحليب ومنتجات الألبان.

فيتامين C

يساعد فيتامين C على علاج الاكتئاب، ونقص التركيز، وذلك لأنه يعمل على تجديد خلايا المخ، ويمكنك الحصول عليه من البرتقال والتوت والكيوي والقرنبيط والبروكلي والطماطم والسبانخ والخضروات الورقية.

فيتامين E

فيتامين E يحافظ على النواقل العصبية في الدماغ ويقلل من الاكتئاب بشكل كبير، لذلك حافظ على تواجده في النظام الغذائي، ويمكنك الحصول عليه من الفول السوداني والبندق والأسماك وزيت السمك وبذور دوار الشمس والخضروات الورقية واللوز وزيت جوز الهند.

فيتامين B9

يعرف فيتامين B9 أيضًا باسم حمض الفوليك، ويأتي مع عدد من الفوائد الصحية، ويحسن من مستويات السيروتونين والدوبامين في الدماغ، مما يقلل من أعراض الاكتئاب، ويمكن الاستمتاع بقدر مناسب من فيتامين B9 عن طريق تضمين النظام الغذائي لحصص مناسبة من العدس والفاصوليا والبازلاء والأفوكادو والسبانخ والبامية والفاكهة الحمضية.