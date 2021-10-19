ريا أبي راشد تكسر قاعدة الفساتين بإطلالة غريبة في مهرجان الجونة (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد، خلال فعاليات اليوم من مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الخامسة التي تقام حاليًا، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وأقيم حفل الافتتاح مساء يوم الخميس الماضي.

وجاءت إطلالة ريا أبي راشد هذا المهرجان، مختلفة عما اعتادت الظهور به من فساتين أنيقة وجذابة خلال مشاركتها المهرجانات السابقة، إذ اختارت ريا أبي راشد الظهور على السجادة الحمراء وهي مرتدية بدلة تحمل اللون الأخضر الفاتح، ذو حزام عريض من المنتصف، كما أنها تألقت بارتدائها الإكسسوارات اللائقة، واعتمدت على المكياج الهادئ الذي أبرز جمالها، وتركت شعرها منسدلًا إلى الوراء.

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

ويقام حاليًا فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي، وعرض عدد من الأفلام المشاركة بالمهرجان ومنها فيلم «ريش» للمخرج عمر الزهيري، الذي حصل على الجائزة الكبرى من مسابقة أسبوع النقاد بالدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، وتعتبر تلك الجائزة هى الأولى التي يحصدها فيلم مصري في تاريخ المهرجان.

وحضر عرض الفيلم عدد من النجوم المصريين والعرب، أبرزهم رانيا يوسف، نسرين طافش، لبلبة، هالة صدقي، ناردين فرج، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، بسمة، جمال سليمان، أحمد مجدي، روجينا وابنتها مايا أشرف زكي، الإعلامية بوسي شلبي، بالإضافة إلى إنجي علي وآخرين.

ويتنافس فيلم «ريش» على جائزة أفضل فيلم طويل في مهرجان الجونة، مع فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب، الذي شارك في الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي، في قسن «آفاق»، وحصد عدد من الجوائز الموازية، ولاقي الفيلم هجوم وانتقاد عدد من الفنانين أبرزهم الفنان شريف منير، الذي رفض خرج ولم يكمل مشاهدة الفيلم ووصفه بالفيلم المسيء لمصر، بسبب تصدره لصورة العشوائيات في مصر.

وأقيمت حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مساء أمس الخميس الماضي، في مدينة الجونة السياحية بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.