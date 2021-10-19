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الامارات | تأجيل العودة الحضورية للطلاب الأقل من 12 عاماً في السعودية

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الرياض - واس 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المتحدث الرسمي للتعليم العام في المملكة العربية السعودية عن تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات لمن هم أقل من 12 عاماً والمقررة في 31 أكتوبر 2021، إلى حين استكمال الدراسات العلمية المرتبطة بالمخاطر الوبائية على هذه الفئة، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم.

وأوضح المتحدث، أن وزارة التعليم ستواصل جهودها في تقديم التعليم عن بُعد لهذه الفئة العمرية، من خلال منصة "مدرستي" للمرحلة الابتدائية، ومنصة "روضتي" لمرحلة رياض الأطفال.

وأشار إلى تكامل الجهود بين وزارتي التعليم والصحة في انتظام العملية التعليمية لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية ممن أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح ، وما تحقق من تطبيق للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من "وقاية"، بما أسهم في حماية الطلاب والطالبات والحفاظ على سلامتهم.

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