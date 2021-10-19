الامارات | القبض على لصوص سرقوا هاتف صحافي خلال بث مباشر

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على لصوص سرقوا هاتف صحافي خلال بث مباشر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام 3 أشخاص "مجهولين" يستقلـون دراجة نارية "غير معلوم أرقام لوحاتها" بخطف هاتف محمول من أحد الأشخاص بمنطقة المحور الجديـد بدائرة قـسـم شرطة المرج، أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذوا بالفرار.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه بالفحص أمكن التوصل للمجنـى عليـه وبسؤاله أيد ما سبق، وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير الجناة ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية.

وأشار البيان إلى أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب "الخطف"، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تداولوا مقطع فيديو، اليوم، لواقعة سرقة هاتف مراسل صحيفة "اليوم السابع" المصرية، خلال بث مباشر وانتشر فيديو السارق وشاهده ملايين المتابعين في مصر عبر منصات السوشيال ميديا في وقت قصير.

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