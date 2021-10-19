كلاسيكية راقية.. أجمل إطلالات النجمات في خامس أيام الجونة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تصوير علاء أحمد

شهدت السجادة الحمراء لفعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، إطلالات متميزة ومتنوعة.

ودائما ما تحرص النجمات على اختيار أفضل الإطلالات من ناحية التصميم والألوان، وهو ما نرصده لكم وفق ما أوضحت مصممة واستشارية الأزياء زيزي الشوربجي لـ"الخليج 365".

"الشوربجي" ترى أن الإطلالات الكلاسيكية للنجمات على الريد كاربت خلال خامس أيام المهرجان هي الأجمل، كونها تتميز بالرقي والجاذبية، ما يجعلها الخيار الأمثل دائما.

إطلالة منى زكي:

طلت الفنانة منى زكي بفستان بقصة الصدر مع حمالات الكتف مع الفتحة التي على جانبي الساق، ما جعلت الإطلاله أكثر أنوثة وجاذبية.

منى اعتمدت المكياج الكلاسيكي والشعر والمجوهرات وأكملت الإطلالة مع الكلاتش والحذاء.

لجين عمران:

وجاءت إطلالة الفنانة لجين عمران كلاسيكية أنيقة، ضمن اتجاهات الموضة 2021، والفستان من توقيع شاربل كرم، وتميز الألوان الكلاسيكية المحايدة، وكان مناسبا لتفاصيل جسمها.

ومن حيث قصة الكتف الواحد مع حزام الخصر وطريقة الدربينج القماش والخصر منحها إطلالة أكثر أنوثة، أما عن ألوان المجوهرات كانت رائعه مع العُقد الكبير لجذب الأنظار، والمكياج المسائي مع الشعر حلو اكملو الإطلالة.

- نسرين طافش:

جاءت قصة فستان الفنانة نسرين طافش مناسبة وأيضا لونه مناسبا لبشرتها، وعمل على إبراز قومها بشكل جيد.

أما من الناحية الجمالية، فكان تصفيفة الشعر والمكياج مناسبين لها، وزينت الإطلالة بمجوهرات رائعة.

أمينة خليل:

حصدت الفنانة أمينة خليل لقب صاحبة الإطلالة الأكثر أناقة وأنوثة، حيث اعتمدت إطلالة براقة بفستان قصير فضي محدد الجسم، لتبرز رشاقتها مطرز بالشراشيب فتحة الصدر على شكل V.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الشعر المموج مع المكياج المسائي مع المجوهرات والحذاء والحقيبه موفقين.

أسماء جلال:

ارتدت الفنانة أسماء جلال فستانا كلاسيكيا بسيطا مصنوعا من قماش المخمل، مع قصة الصدر مع تداخل الستان والفيونكا الكبيرة أسفل الوسط، ما جعل تظهر بإطلالة مميزة، كما أن اختيار المكياج والشعر الحقيبة والحذاء الكلاسيكي مميزين.

شيرين رضا:

أما فستان الفنانة شيرين رضا، فكان أسود اللون كلاسيكيا قصيرا ومطرزا من أعلى بالشراشيب مع الجيب الشيفون بطريقه عصريه والتنسيق جيد جداً.

ياسمين رئيس:

أيضا كانت إطلالة الفنانة ياسمين رئيس كلاسيكية على الطريقة الإنجليزية، بالبدلة البيضاء من أجمل الإطلالات على الريد كاربت.

وأكملت الإطلالة بتسريحة الشعر للخلف مع طوق من الورود الالماس، مزينا بالقيراط الكبير لتبرز شكلها ما أعطى الروح الأوربية على الإطلالة.