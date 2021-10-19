"فرعونية وحمار وحشي".. أبرز 7 إطلالات من ريد كاربت "أميرة" بالجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

تألق الفنانون على السجادة الحمراء التى تسبق فيلم "أميرة" للمخرج محمد دياب، بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

ونستعرض في هذه التقرير أبرز الإطلالات التي شارك بها الفنانين خلال ريد كاربت فيلم أميرة.

-نسرين طافش

تألقت الفنانة السورية نسرين طافش بإطلالة أنثوية وناعمة برزت جمالها وأناقتها، وظهرت بفستان كب طويل باللون الأورانچ، بفتحة حرف الـv من عند الصدر، وبه كرانيش متعددة من عند الخصر، ونسقت معه حذاءً بكعب عالِ باللون الذهبي.

واعتمدت مكياجاً ترابياً وركزت على رسمة العيون، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

-إلهام شاهين

وشاركت الفنانة إلهام شاهين على السجادة الحمراء بإطلالة حمراء متوهجة، وظهرت مرتدية فستان أحمر منقوش، برسومات الحمار الوحشي "المخطط" من قماش الشيفون بتصميم بقصة الأوف شولدر مزود بأكمام منفوشة، وأضفت للإطلالة أناقة بحملها حقيبة يد سوداء، كما انتعلت حذاء أحمر.

كما تزينت بإضافة بعض المجوهرات منها عقد مميز حول رقبتها وقرطين من نفس شكل التصميم، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام مكياجًا قويا يبرزه لون الروج الأحمر، كما اعتمدت تسريحة الشعر القصير المنسدل.

-سمية الخشاب

وتألقت الفنانة سمية الخشاب بإطلالة أنثوية وناعمة برزت جمالها وأناقتها، وظهرت بفستان طويل باللون الفضي اللامع، بقصة القلب من عند الصدر، مزود باكستنشن وحزام من عند الخصر، ونسقت معه كلاتش بنفس اللون.

واعتمدت مكياجاً ترابياً وركزت على رسمة العيون، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

-ريا أبي راشد

وطلت الإعلامية ريا أبي راشد على السجادة الحمراء، بإطلالة غريبة حيث ارتدت بدلة باللون الأخضر مزودة بأكمام طويلة، وحزام من نفس نوع قماش البدلة عند منطقة الخصر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا. وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه وأقراط طويلة وخاتم. ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

-أسماء جلال

كما ظهرت الفنانة أسماء جلال بإطلالة حمراء أنيقة، مرتدية بدلة باللون الأحمر الناري، مفتوحة بمنطقة الصدر، منسقة معها كلاش بنفس اللون، ومنتعلة حذاء عالي مفتوح باللون الأحمر

وتزينت بإضافة بعض المجوهرات منها عقد مميز حول رقبتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أسماء مكياجًا قويا يبرزه لون الروج الأحمر، كما اعتمدت تسريحة الشعر ديل الحصان وغرة.

-صبا مبارك

وتألقت الفنانة صبا مبارك، وظهرت مرتدية فستان باللون المينت جرين بقصة الكب مكشوفا عند منطقة الصدر. ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

-أروى جودة

وخطفت الفنانة أروى جودة الأنظار بإطلالته الأنثوية الناعمة التي برزت جمالها وأناقتها.

وظهرت أروى بفستان طويل بمزيج من اللونين البيج والأسود، بقصة الكت البافي، مزيناً بالتطريز، ومن الناحية الجمالية اختارت إكسسورات مكونة من أسورة فرعونية عريضة وحلق كبير، ،واعتمدت مكياجاً ترابياً وركزت على رسمة العيون، وكانت تصفيفة شعرها مرفوعاً.

كان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.