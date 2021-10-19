متنوعة وجريئة.. إطلالات النجمات في سادس أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

حرص نجمات الفن على الظهور بمظهر أنيق وجذاب على السجادة الحمراء خلال حضورهن اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز الإطلالات في اليوم السادس من المهرجان.

إلهام شاهين:

ظهرت الفنانة إلهام شاهين، مرتدية فستان أحمر منقوش، برسومات الحمار الوحشي "المخطط" من قماش الشيفون بتصميم بقصة الأوف شولدر مزود بأكمام منفوشة، وأضفت للإطلالة أناقة بحملها حقيبة يد سوداء، كما انتعلت حذاء أحمر، كما تزينت بإضافة بعض المجوهرات منها عقد مميز حول رقبتها وقرطين من نفس شكل التصميم، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام مكياجًا قويا يبرزه لون الروج الأحمر، كما اعتمدت تسريحة الشعر القصير المنسدل.

أسماء جلال:

وظهرت أسماء، مرتدية بدلة باللون الأحمر الناري، مفتوحة بمنطقة الصدر، منسقة معها كلاش بنفس اللون، ومنتعلة حذاء عالي مفتوح باللون الأحمر، كما تزينت بإضافة بعض المجوهرات منها عقد مميز حول رقبتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أسماء مكياجًا قويا يبرزه لون الروج الأحمر، كما اعتمدت تسريحة الشعر ديل الحصان وغرة.

سمية الخشاب:

وظهرت بفستان طويل باللون الفضي اللامع، بقصة القلب من عند الصدر، مزود باكستنشن وحزام من عند الخصر، ونسقت معه كلاتش بنفس اللون، واعتمدت مكياجاً ترابياً وركزت على رسمة العيون، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

نسرين طافش:

وظهرت الفنانة نسرين طافش بفستان كب طويل باللون الأورانچ، بفتحة حرف الـv من عند الصدر، وبه كرانيش متعددة من عند الخصر، ونسقت معه حذاءً بكعب عالِ باللون الذهبي، واعتمدت مكياجاً ترابياً وركزت على رسمة العيون، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

ناردين فرج:

وارتدت الإعلامية ناردين فرج فستان قصير باللون الأصفر النيون مزود بأكمام طويلة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا، وارتدت صندل باللون الفضي مكشوف من الأمام ونسقت أسفله شراب باللون الأبيض.

ريا أبي راشد:

وارتدت الإعلامية ريا أبي راشد ببدلة باللون الأخضر مزودة بأكمام طويلة، وحزام من نفس نوع قماش البدلة عند منطقة الخصر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا. وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه وأقراط طويلة وخاتم. ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

صبا مبارك:

وارتدت الفنانة صبا مبارك فستان باللون المينت جرين بقصة الكب مكشوفا عند منطقة الصدر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.