كأميرات ديزني.. بشرى تتألق على الريد كاربت في سادس أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تصوير- علاء أحمد

تألقت الفنانة بشرى على السجادة الحمراء في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بإطلالة تشبه في تصميمها أميرات ديزني.

وارتدت بشرى فستانا ميدي منفوش باللون الأزرق الفاتح (بيبي بلو) بصيحة أوف شولدر، ومزين بالتطريزات الرقيقة، وانتعلت حذاءً كعب عالي باللون السيلفر، وأقراط ماسية زينت بها الإطلالة.

وتواصل النجمات تألقهن على السجادة الحمراء خلال أيام مهرجان الجونة السينمائي بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.