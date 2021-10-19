بـ"بنطلون فيزون وكروب توب".. ملك بدوي تخطف الأنظار سادس أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تصوير علاء أحمد

تألقت الفنانة الشابة ملك بدوي على السجادة الحمراء في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دوراته الخامسة، وبإطلالة أنثوية وناعمة برزت جمالها وأناقتها.

وظهرت بكروب توب باللون الموف الغامق، وبنطلون فيزون بنفس اللون، ونسقت معهم بوت طويل باللون الموف الفاتح، وكلاتش باللون الذهبي.

ومن الناحية الجمالية اختارت إكسسورات مكونة من أسورة عريضة وحلق كبير، واعتمدت مكياجاً ترابياً وركزت على رسمة العيون، وكانت تصفيفة شعرها مرفوعاً.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.