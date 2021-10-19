بـ"إطلالة ديسكو".. علا رشدي وأحمد داوود على الريد كاربت في سادس أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تصوير- علاء أحمد

تألق الثنائي الفنان أحمد داوود والفنانة علا رشدي على السجادة الحمراء في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بإطلالة مميزة.

وظهرت علا بفستان لامع قصير كب ديسكو باللونين الفوشيا والذهبي، كما انتعلت حذاء كعب عالي باللون الفضي اللامع.

وارتدى داوود بليزر باللون الكحلي مزين بأزرار ذهبية، وبنطلون باللون البيج، وقميص كحلي وكرافت ونظارة باللون الأسود.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.