هبه السيسي بـ"بدلة هوت شورت" في سادس أيام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

تألقت الفنانة هبه السيسي خلال مشاركتها على السجادة الحمراء بفعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بإطلالة متوهجة باللون الأحمر.

وظهرت هبه، مرتدية بذلة باللون الأحمر اللامع، بقصة الهوت شورت، وجاكيت مفتوح بمنطقة الصدر أسفله توب من نفس لون البذلة، منسقة معها حذاء باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هبه مكياجًا بسيطًا يتماشى مع لون بشرتها، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

كان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.