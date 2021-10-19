من هي صاحبة أجمل إطلالة في 5 أيام من مهرجان الجونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تتسابق النجمات على خطف أنظار الجماهير خلال مشاركتهن على السجادة الحمراء بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، منذ انطلاق دورته الخامسة الخميس الماضي، بالظهور بإطلالات ملفتة للأنظار ومميزة، سعيًا منهن لنيل إعجاب المتابعين للمهرجان.

وحول من هي صاحبة أجمل إطلالة في الأيام الخمس الأولى من المهرجان، ذكرت مصممة الأزياء والاستاسيلست الشهيرة شيماء الحسيني، أن إطلالة الفنانة أمينة خليل هي الأجمل.

وقالت لـ"الخليج 365" إنها اعتمدت إطلالة أنيقة أنثوية، فارتدت فستانا قصيرا براقا باللون الفضي، يحدد جسمها، في محاولة منها لإبراز رشاقتها.

وجاء الفستان مطرزًا بالشراشيب ، وبقصة فتحت الصدر على شكل V وأضفت للإطلالة أنثوية، بارتداء مجوهرات أنيقة وناعمة، إضافة إلى اختيار حقيبة يد مناسبة للإطلالة.

وأشارت إلى أن أمينة خليل من الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجًا قويًا يتماشى مع لون بشرتها، مع تسريحة الشعر المموج على الكتف.

وكان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.