بـ "جامبسوت شورت".. بسمة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في سادس أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

خطفت الفنانة بسمة الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء بفعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بإطلالة مميزة ومختلفة.

وظهرت بسمة، مرتدية جامبسوت أسود، بقصة الشورت، مزود بأكمام من الجلد، منتعلة حذاء أسود عالي

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بسمة مكياجًا بسيطًا يتماشى مع لون بشرتها، كما اعتمدت تسريحة الشعر الكعكة.

كان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.