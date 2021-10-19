أروى جودة بإطلالة فرعونية في سادس أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تصوير علاء أحمد

تألقت الفنانة أروى جودة، على السجادة الحمراء في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بإطلالة أنثوية وناعمة برزت جمالها وأناقتها.

وظهرت أروى بفستان طويل بمزيج من اللونين البيج والأسود، بقصة الكت البافي، مزيناً بالتطريز.

ومن الناحية الجمالية اختارت إكسسورات مكونة من أسورة فرعونية عريضة وحلق كبير، ،واعتمدت مكياجاً ترابياً وركزت على رسمة العيون، وكانت تصفيفة شعرها مرفوعاً.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.