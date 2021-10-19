ليلي علوي شبيهة بطلة رواية «أحلام مستغانمي» في اليوم السادس لمهرجان الجونة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تتألق النجمات على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة، وتتنافس كل فنانة في الظهور بأبهى شكل، وخلال فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي، نالت الفنانة ليلى علوي على إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ليلى علوي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صور ظهرت فيها بإطلالة أنثوية ناعمة، إذ ارتدت فستانا كت طويلا منقوشا ومتعدد الأدوار، باللون الأسود، واعتمدت على مكياجا ناعما، واختارت تسريحة ذيل الحصان.

وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، أسورة، أقراط، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود.

وجاءت من ضمن تعليقات متابعيها، حيث علقت هند صبري «قمر»، وعلق أحد متابعيها: «الأسود يليق بكِ»، «قمر ماشاء الله».

مهرجان الجونة السينمائي

انطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، منذ عدة أيام، وتعرض فعاليات المهرجان عبر قناة ON، ويشارك فيه عددًا كبيرًا من النجوم منهم: الفنانة يسرا، أروى جودة، ليلى علوي، هنا شيحة، وهالة صدقي، منة شلبي، بسنت شوقي، مايان السيد، وأمير المصري، وآدم الشرقاوي، وآخرين.

تستمر فاعليات مهرجان الجونة في دورته الخامسة لعام 2021، والذي شهد العرض الخاص لفيلم قمر 14، واستعرضت النجمات كعاداتهن الفساتين وتصفيفات الشعر والمكياج على الرد كاربت قبل الدخول لمشاهدة العرض الخاص للفيلم.

تفاصيل إطلالات الفنانات في مهرجان الجونة

ظهرت معظم الفنانات أمس مرتديات فساتين لها نفس اللون، إذ سيطر الأسود على الرد كاربت، وكان الاحتشام أيضًا مميز لمعظم الإطلالات، ومن أبرز من ارتدى فستان أسود هي الفنانة منى زكي، والتي اعتمدت على فستان أسود حمالات مفتوح بشكل مربع من عند منطقة الصدر، له جزء لامع من الوسط، وبه فتحة هوليوود.