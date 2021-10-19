المفقودة نوف القحطاني.. البحث عن طفلة سعودية اختفت في ظروف غامضة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت طفلة سعودية تدعى نوف القحطاني، قلق الشارع السعودي في الساعات الأخيرة، بعد تداول أخبار اختفائها عن منزلها في الرياض، إذ بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في عملية البحث عنها، من خلال تدشين هاشتاج، صعد بقوة إلى قائمة تريند موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، لتكثيف البحث عن الطفلة.

تفاصيل اختفاء الطفلة نوف القحطاني

تفاصيل الاختفاء الغامض للطفلة البالغة من العمر 11 عاما، الذي يحترق قلب والدتها عليها، بدأت مع خروج الصغيرة إلى إلقاء القمامة خارج منزل أسرتها في السعودية، منذ أكثر من 24 ساعة، ولم تعد إلى الآن، ولا يوجد أي أثرا لها، والمثير للجدل أنه إلى الآن لم يتواصل أحدا مع والدها، ليعلم إذا كانت مخطوفة أم لا، بحسب «روسيا اليوم».

وأثارت واقعة الاختفاء، الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وبالتحديد «تويتر»، الذي انهالت عليه دعوات المغردين برد الطفلة إلي أهلها سالمة، من خلال تفعيل هشتاج «المفقودة نوف القحطاني»، الذي شهد نشر مواصفات الطفلة، حتي وصلت الواقعة إلى إلى صفحات الجرائد ووسائل الإعلام.

لم تتوقف والدة نوف القحطاني، عن البكاء على اختفاء ابنتها، إذ استعرضت الأم المسكينة، مواصفات طفلتها، حتى يسهل الوصول إليها: «تبلغ من العمر 11 عاما، وطولها 155 سم، أما وزنها فهو 50 كيلو، وفُقدت في حي الموسي بالرياض».

الشرطة السعودية تبحث عن نوف القحطاني

تبحث الشرطة جاهدة عن الطفلة نوف القحطاني، وتبذل قصارى جهدها من أجل ردها إلى عائلتها، وإنقاذها من مصير مجهول لا يعلم أحدا عنه شيئا إلا الله، إذ يتمنى الجميع أن تنقذ الطفلة في الوقت المناسب، لكن إلى الآن لم يصل إلى الطفلة أي من الشرطة أو أهلها، إلا وقد خصص أخوها رقما للتواصل معهم، في حين وجدها أحدا في الأيام المقبلة ليبرد قلب أمها، ويطمئن عائلتها عليها.