الامارات | تحذير طبي: لا تشربوا الشاي في هذا التوقيت

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير طبي: لا تشربوا الشاي في هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت هيئة صحية بريطانية من شرب الشاي أثناء تناول الطعام، أو قبله أو بعده بساعة لأنه يقلل امتصاص الحديد في هذه التوقيتات، وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن معظم الناس يجب أن يكونوا قادرين على الحصول على كل الحديد الذي يحتاجونه من خلال تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن، وإذا كنت تتناول مكملات الحديد بوصفة من الطبيب فإن مشروب الشاي يمكن أن يقلل من فعالية المكملات.

وقالت الهيئة إن الجسم يحتاج إلى الحديد لإنتاج الهيموجلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين من رئتيك إلى الأعضاء والأنسجة في جميع أنحاء الجسم، وبدون مستويات كافية من الحديد، لا تستطيع خلايا الدم الحمراء حمل الأكسجين بشكل فعال إلى أنسجة الجسم، وسيكون على بعض الأشخاص تناول مكملات الحديد إذا لم يحصلوا على ما يكفي من نظامهم الغذائي.

وتابعت الهيئة بحسب ما نقلت عنها صحيفة "إكسبريس"، أنه يجب تجنب شرب الشاي قبل تناول مكملات الحديد، لأن الشاي يقلل امتصاص الحديد، وفي المقابل إذا كنت تشرب عصير البرتقال مسبقاً، فقد يكون ذلك مفيداً.

وأوضحت الهيئة أن "فيتامين سي" يساعد الجسم على امتصاص الحديد، ولذلك ينصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مع وجبات الطعام؛ على سبيل المثال الخضروات أو الفواكه الطازجة، أو مشروبات مثل عصير البرتقال الطازج.

وشددت الهيئة على أن الشاي قد يقلل من امتصاص الحديد من الأطعمة، لذلك يجب تجنب شرب الشاي مع الطعام، أو قبله أو بعده بساعة، وشرب الشاي يكون فقط بين الوجبات.

ويشار إلى أن من أعراض نقص الحديد وفقر الدم، التعب وضيق التنفس وشحوب الجلد وخفقان القلب، ويشمل العلاج أقراص الحديد الموصوفة طبياً، والنظام الغذائي يمكن أن يلعب دوراً مهماً في الوقاية من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد وعلاجه.

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