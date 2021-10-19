الامارات | لغز مثلث برمودا.. ابتلع عشرات السفن والطائرات وأصاب العلماء بالحيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن لغز مثلث برمودا.. ابتلع عشرات السفن والطائرات وأصاب العلماء بالحيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منطقة مثلث برمودا قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة سلسلة من حالات الاختفاء الشهيرة للسفن والطائرات بشكل لا يمكن تفسيره بالعلوم الفيزيائية، وخلال القرنين الماضيين اختفى ما يصل إلى 50 سفينة و20 طائرة في المياه الغامضة للمثلث الذي يقع بين فلوريدا وبرمودا وبورتوريكو، ويبلغ حجمه حوالي 500000 ميل مربع.

كانت إحدى حالات الاختفاء الشهيرة لرحلة تابعة للبحرية الأمريكية كانت تضم طاقماً يتكون من 14 شخصاً في نهاية الحرب العالمية الثانية بما يحير العلماء حتى الآن، ووفقاً لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فقد تم تجميع فريق جديد من الخبراء بهدف حل لغز الرحلة في فيلم وثائقي يحمل اسم "أعظم ألغاز التاريخ" سيذاع على قناة History US وهو من إخراج الأمريكي لورانس فيشبورن.

ويقابل الفيلم الوثائقي أعضاء رئيسيين في فريق تحقيق مثلث برمودا، ومن بين هؤلاء المؤرخ العسكري مارتن مورغان، الذي يشرح الطبيعة الغريبة للمثلث، ويقول: " إنها منطقة فيها شذوذ لا يمكن تفسيره بالعلوم الفيزيائية".

ويظهر المحقق التاريخي واين أبوت أيضاً في الفيلم الوثائقي، ويناقش كيف أن الخبراء في حيرة من بعض حالات اختفاء المثلث.

ويقول المخرج فيشبورن: "إن هناك تقلبات طقس خطيرة في مثلث برمودا، بينها العواصف المفاجئة والتي أغرقت الكثير من السفن وعززت سمعة المثلث بأنه مكان مميت لمن يمر فيه.

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