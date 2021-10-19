حكاية إطلالات نسرين طافش في مهرجان الجونة.. 5 فساتين لـ3 مصممين (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حرصت الفنانة السورية نسرين طافش، على حضور مهرجان الجونة السينمائي، حيث كانت من الفنانات اللاتي شاركن منذ بداية المهرجان، حتى خامس أيامه، لافتة الأنظار إليها بفساتينها، إذ اعتمدت على الفساتين الكلاسيكية ذات اللمسة العصرية، التي جاءت من ابتكار وتنفيذ 3 مصممين أزياء فقط.

إطلالة نسرين طافش في افتتاح الجونة

ظهرت الفنانة نسرين طافش في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بفستان كب أزرق داكن، بقصة مميزة عند منطقة الصدر، مزود بحزام بسيط يحدد الخصر بنفس لون الفستان، واكستنشن منفوش من أسفل، بتوقيع رامي قاضي، ومجوهرات مكونة من أقراط وعقد من الفضة.

نسرين طافش في ثاني أيام المهرجان

في ثاني أيام مهرجان الجونة، ارتدت نسرين طافش، فستان كب، متعدد الألوان، مزين بتطريزات بسيطة من الأسفل، وتركت شعرها منسدلا، مما جعلها في غاية الأنوثة والجمال، من توقيع رامي قاضي أيضا.

نسرين طافش في ثالث أيام مهرجان الجونة

كعادتها تميزت نسرين طافش، خلال فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي، بفستان رقيق بتوقيع يوسف الجاسمي، جاء باللونين الذهبي والفضي، بقصة الكب، مع مزيد من التطريزات اللامعة، ومكياج قوي وشعر المنسدل.

نسرين طافش في رابع أيام مهرجان الجونة

في اليوم الرابع من مهرجان الجونة، تميزت إطلالة نسرين طافش، بفستان أحمر جريء بطبقات، وأضافت إليه حزام بنفس اللون، يبرز جمال الخصر مع مجوهرات باللون الفضي، مع مكياج خفيف يبرز جمال ملامحها، وكان الفستان من توقيع نور فتح الله.

نسرين طافش «ملكة» خامس ليالي الجونة

ارتدت نسرين طافش في خامس أيام مهرجان الجونة، فستانا زهريا من تصميم نور فتح الله، بقصة وان شولدر، مزود بإكستنشن مكشوف عند الظهر، بإضافة حزام باللون الأزرق الداكن عند منطقة الخصر، وزينت إطلالتها بإكسسوارات من أقراط طويلة، وكولية وخاتم.