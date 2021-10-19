«حلق» يسرا في مهرجان الجونة: منتج مصري صنعته طبيبة في 7 أيام

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مصممة أزياء وحلي، تخرجت من طب أسنان جامعة مصر الدولية، وعلى الرغم من عملها في الجامعة نفسها إلا أنها تهوى التصميم، ودرست تصميم الأزياء للملابس، ولم يكن في حسبانها تصميم المجوهرات في البداية، إلا أن حلمها أخذ يتسع حتى ارتدت الفنانة الكبيرة يسرا حلقا من تصميمها خلال حضورها إحدى فاعليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة لعام 2021.

تفاصيل ارتداء يسرا حلق من تصميم إنجي فطين

تفاصيل وصول الأقراط من تصميم إنجي فطين إلى يسرا ترويها إنجي في تصريحات خاصة لـ«هن»، «من ساعة ما بدأت مامي تقولي يا رب تلبسي يسرا في يوم من الأيام، لأن هي بتبلبس كتير شبه الستايل اللي بعمله»، وصدفة هي ما أهدتها إليها، «كان في بنت بتعمل أسورة هدية لواحدة تانية، وعايزة تكتب اسم والدتها عليها لأن والدة الست دي متوفية، وقالتلي بعدين إنها هدية ليسرا، فأنا قلتلها لا كدة أنا كمان لازم أعملها هدية بنفسي».

وأكملت حديثها، «فضلت أسبوع بعمل في الحلق بتاع يسرا، عملت فيه كلمة (حلاوة يسرا)، لأن دي كان هيبقى جزء من أغنيتها، وفضلت أقلب في الأحجار أسبوع عشان اختارها كويس ويبقى حلو مع بعض، البنت كانت متعاونة جدا، واديته ليسرا في ساعتها، ويسرا بنفسها كلمتني وشكرتني، وقالتلي إنه حلو اوي، وإنها هتلبسه كتير من إعجابها بيه، وأنا كنت في قمة سعادتي بسبب ده».

لم تحسب إنجي إن يسرا سوف ترتدي تلك الأقراط في مهرجان الجونة، بسبب الرعاة الموجودين في المهرجان، «متوقعتش خالص بس لقيت الناس بتبعتلي صورتها في الجونة وهي لابساه، فاتبسط جدا حقيقي بيه، منمتش من امبارح من فرحتي بيه، وأنها لبسته في الجونة، وربنا كرمني، ده دليل إنه عاجبها أوي وأنا مطلبتش تلبسه، والمفاجأة كمان أنها لبسته في ايفنت عزة فهمي من تصميمي فرحت جدا».

يسرا ليست الفنانة الوحيدة التي ارتدت من تصاميم إنجي، فقد ارتدت منها أيتن عامر، ووفاء عامر، وريم البارودي، ونسرين أمين.

مشروع J Pices الذي تمتلكه إنجي فطين

بدأت إنجي مشروعها صدفة، حينما نشرت صورة حلق من تصميمها صنعته لنفسها، وكتبت عليه أنه من تصميمها، ومن هنا بدأت العمل في المجوهرات، تقول، «لقيت 2 صحابي سألوني بكام، استغربت جدا لاني كنت عاملاه لنفسي، وبعدين قلت طيب ايه المشكلة طالما عاجب الناس ما أصمم ليهم وابيعه، أنا كنت حاطاه على صفحتي الشخصية مش في أي حتة، لأني كنت دايمًا بصمم لنفسي المجوهرات».

أكثر من دعم إنجي هم أصدقائها في الجامعة، ومعارفها من المدرسة، ما جعلهم يعيدون نشر صفحاتها للعمل، وكذلك اشتروا منها بشكل كبير، «صحابي عملولي براندج، ولوجو وكل حاجة حسيت اننا عيلة وبتكبر وميبقاش مجرد بيزنس وخلاص، لا كنت بطلع عشان ابين البراند بتاعي، عشان محدش يخاف من انه يشتري مني».

بدأ مشروع إنجي من قبل زواجها، إلا أن زوجها كان من بين أكبر الداعمين لها، «عملي ورشة جوا البيت مجهزة بالكامل، وده شجعني جدا، وكل المجوهرات اللي بصممها من النحاس المطلي بالدهب عيار 24».

وتحب إنجي تصميم الحلقان بوجه خاص، وكذلك السلاسل، وقلما تصمم خواتم، «حلمي الناس تنبسط وتحب حاجتي، وتلبسها ممكن الحلق يكون بيتكلف 400 جنيه عملته بـ500 ودي خسارة، بس عشان الناس كلها تبقى سعيدة ده حلمي، لأننا عيلة».