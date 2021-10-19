شقاوة وجرأة.. نجمات تصدرن التريند بعد إطلالتهن في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

عادة ما يتصدر مهرجان الجونة السينمائي "ترند" محرك البحث "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة إقامته، ذلك بسبب مواقف المشاركين أو ظهورهم بإطلالات غير مألوفة ومثيرة للجدل.

ونستعرض خلال هذا التقرير أبرز النجمات اللاتي تصدرن الترند خلال مشاركتهن في مهرجان الجونة

-نجلاء بدر

مع أول ساعات انطلاق فعاليات افتتاح المهرجان، تصدرت الفنانة نجلاء بدر، محركات البحث، بعد أن تسببت في حالة من الجدل لظهورها بإطلالة جريئة، ليتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورها بالفستان وتنهال التعليقات على إطلالتها.

وارتدت نجلاء فستان من اللون الأسود ومكشوف من منطقة الصدر، وبتصميم غريب تظهر به فنانة لأول مرة.

- ياسمين صبري

تصدرت أيضًا الفنانة ياسمين صبري، محركات البحث على جوجل، كما أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها في حفل الافتتاح.

وكانت جذبت نحوها إعجاب الكثير من الجمهور، وذلك بسبب إطلالتها الأنيقة، والتي ظهرت فيها بفستان أصفر لامع وطويل.

-ثراء جبيل

وفي ثاني أيام المهرجان تصدرت الفنانة ثراء جبيل التريند على محرك البحث جوجل، وذلك بعد ظهورها بإطلالة جريئة.

وارتدت ثراء فستانا أزرق جريء، مكشوف لمنطقة البطن والصدر، لتظهر رسم تاتو موجود أسفل منطقة الصدر، معتمدة تسريحة الشعر المنسدل على الصدر.

-مايان السيد

كما تصدرت الفنانة الشابة مايان السيد، مواقع التواصل الاجتماعي، وقوائم البحث جوجل، بعد خطفها الأنظار بأكثر من إطلالة خلال مشاركاتها في فعاليات المهرجان

ولفتت مايان الأنظار بارتداء أكثر من إطلالة مميزة ومختلفة، أظهرت أنوثتها، ووصفت بـ"البنت الشقية"، كما وصفها رواد السوشيال ميديا أيضًا بـ"السندريلا" فقال البعض إن السندريلا تعود مجددًا.

وفي حفل الافتتاح سجلت مايان تواجدها بقوة بفستان أحمر لامع مكشوف وتسريحة شعر ناعمة، وفي إطلالة أخرى ارتدت فستانا باللون الأزرق السماوي، وكان ضيقا َوطويلا واعتمدت تسريحة شعر منسدل، ولفتت مايان الأنظار كالعادة بحركاتها العفوية ومداعبتها لكاميرات المصورين على السجادة الحمراء.

وفي اليوم الخامس ارتدت مايان فستان قصير باللون الأسود كت ومكشوف عند منطقة الصدر، ويتميز بوجود بعض التطريزات، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها.

-صبا مبارك

"بذلة زرقاء" ظهرت بها الفنانة صبا مبارك على السجادة الحمراء في ثالث أيام فعاليات مهرجان الجونة، جعلتها تتصدر حديث السوشيال ميديا لتسبح تريند على محركات البحث.

وظهرت صبا مرتدية بدلة باللون الأزرق الزهري، مكشوفة عند منطقة البطن لعدم ارتداء قميص أسفلها، بعض رواد السوشيال ميديا بشكل ساخر ربطوا بينها وبين البدلة الزرقاء التي ارتداها الفنان أحمد حلمى فى فيلم "جعلتنى مجرمًا" حيث كان يرتدى البدلة نفسها، بينما ربط آخرين بينها والبدلة المثيرة للجدلة التي ظهرت بها الفنانة "سنتيانا خليفة" في الدورة السابقة للمهرجان والتي كانت بدون قميص أيضًا.

-لبلبلة

وتصدرت الفنانة لبلبة ترند موقع البحث الشهير جوجل، بعد أن فاجأت جمهورها بظهورها الملفت على السجادة الحمراء في رابع أيام مهرجان الجونة.

وظهرت لبلبة وهي تقوم بحركات إستعراضية، مرتدية فستان قصير فوق الركبة، باللون الأسود الناعم، معتمدة مكياجًا قويًا.

كان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.